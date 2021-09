El desopilante audio de Barassi a su esposa en pleno programa: “No me dejes”

Nuevo horario pero viejas costumbres en 100 argentinos dicen (eltrece). Darío Barassi asumió un nuevo desafío para vencer a Pasapalabra (Telefé) en el horario vespertino y los números lo vienen acompañando. Pero no hay secretos ni nuevas fórmulas sino que el éxito se debe a que no perdió sus chistes y ocurrencias. Chicanas a la producción, idas y vueltas con los participantes y, ahora, un audio en vivo a Luli Gómez Centurión, su pareja.

“Hola, mi amor. Escuchame, estoy haciendo el programa”, decía Barassi mientras sostenía su celular. Detrás de cámara y con la mirada cómplice de su productora, continuó hablando. “Hay una familia que son los Oberosler que yo dije: ‘Qué apellido complicado’. No solo el apellido sino que la familia... no te puedo explicar lo que es”, introdujo.

A partir de ahí, le hizo un breve resumen de la historia familiar de sus participantes. “Parece que ella [la madre] no está con el papá de la hija que se llama Nikki, con dos ‘k’. Raro que tenga dos ‘k’, gorda. No sé si es una posición política o no sé, no la termino de entender. El novio se llama Pepo. Es excesivamente feliz, es rarísimo, muy blanco y tiene pelo muy morocho, gorda. Está todo el tiempo sonriendo, parece como no sé...”, decía. A su lado, Luli Latorre le hacía señas. “Bueno, voy al grano”, sentenció Barassi.

El audio de Darío Barassi a su pareja en vivo

“Lucre está en pareja con Pigo que le dicen Pigo pero se llama Fernando ¿Por qué a un Fernando le decís Pigo? Y no es que el apellido es Pigoloski”, divagó. Otra vez, las señas de su productora le daban la pauta. “Voy a la barba. Ella le quiere lavar la barba al marido y el marido no la deja... también te quiero contar que me gusta un poco el marido, quiero que lo sepas”, bromeó el conductor.

Sus dichos lo hicieron reflexionar y cerró el audio con un divertido mensaje para su pareja. “Habiendo dicho esto te mando un beso y te amo”, indicó. Hizo una breve pausa, pensó y con la voz un poco más baja continuó: “Y recordá siempre mi caja de ahorro... no me dejes”, remató entre risas.

El motivo de su audio era la anécdota de la barba. Acorde a lo que le contaron los participantes, la madre de familia insiste con lavar la barba de su marido pero él no la deja. Eso detonó un nuevo deseo en Darío Barassi y empezó a pedir al aire que Luli Gómez Centurión le lave la barba a él cuando estén en su casa.