El picante cruce de Ángel de Brito y Yanina Latorre: “No me insultes ni me ofendas”

Luego de que Yanina Latorre y Virginia Gallardo hagan las paces tras el cruce por la serie de Ricardo Fort, la panelista de Los Ángeles de la Mañana (eltrece) volvió a apuntar contra la bailarina y tuvo un cruce al aire con Ángel de Brito, el conductor del programa.

“Justo me la fui a encontrar, porque ella me había matado, yo a ella porque decidió hacer los especiales de Fort y no trabajar en la serie. El encuentro fue bueno, nos alabamos mutuamente en un eventito de una presentación”, contó Yanina en LAM. “No me amigué porque yo no estoy peleada. Yo laburo y si le molesta lo que digo, lo lamento. No me metan en un quilombo groso. Yo le pregunté en qué situación estábamos para saber si estaba enojada”, agregó.

“Me dijo ‘no estoy enojada. Yo me enojo y me desenojo. Lo que pasa es que lo que me molesta de LAM es que ustedes trabajan de hablar de la vida de la gente como si supieran’. Y yo le dije ‘¿y vos dónde trabajás? ¿De qué hablan, de física cuántica en Intrusos?’ Yo creo que no entendió dónde trabaja, si no se anima a hablar”, señaló Yanina.

“Que sea mala panelista, no quiere decir que ustedes lo sean también. Si ella hace mal su trabajo, no es tu culpa”, señaló De Brito que más tarde tuvo un cruce con ella luego de un dato de Cinthia Fernández sobre un romance. “¡Yo te dije que era jugador de fútbol!”, lanzó la panelista. “¡Pero, bol…! A las once de la mañana no te voy a decir que sí”, le contestó el periodista. “¡No me digas bol… en cámara, Ángel!”, le reclamó Latorre. “Yo dije ‘no voy a decir el oficio’ y vos me decís ‘es jugador de fútbol’. ¡Parecés Virginia Gallardo!”, la chicaneó el conductor. “¡No me insultes ni me ofendas! Ya que me digas eso, es un insulto”, concluyó Yanina.