Por decisión de la jueza Loretta Preska, del tribunal federal para el Distrito sur de Nueva York, desde el 1° de enero del 2024 se empezaron a hacer públicos los documentos clasificados del caso Jeffrey Epstein, por presunto tráfico sexual en el que habría alrededor de 190 nombres implicados.

Hasta el momento, se ha hecho mención desde Bill Clinton hasta Stephen Hawking, entre otros, pero no se ha expresado si ellos han cometido un delito o si podrían ser tenidos en cuenta como testigos potenciales.

Cabe recordar que los documentos publicados forman parte de una demanda por difamación hecha en el 2015 por Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes de Epstein, en contra de Ghislaine Maxwell, examante y socia de Jeffrey. En los documentos también figuran nombres de las víctimas, según la Fiscalía, y de los clientes, como presuntamente el fallecido físico teórico y astrofísico Stephen Hawking.

En medio de este escándalo, en redes sociales se recordó un video de la entrega de los Premios Globo de Oro de 2020, en donde el comediante Ricky Gervais hizo un monólogo ácido en el que señalaba a famosos de Hollywood como amigos de Epstein y los tildaba de “pervertidos”.

Frente a personalidades como Tom Hanks, Adam Driver, Sienna Miller, Lauren Graham y muchos otros, Gervais expresó: “En esta sala se encuentran algunos de los ejecutivos de cine y televisión más importantes del mundo, de diferentes orígenes. Pero todos tienen una cosa en común: estamos todos aterrorizados por Ronan Farrow ¡Viene por ti!”.

La vez que Ricky Gervais le recordó a Hollywood su relación con Epstein: "Pervertidos" Captura de pantalla

Ronan Farrow es un periodista estadounidense que hizo revelaciones de las conductas inapropiadas del exproductor de cine Harvey Weinstein.

En esa misma línea, el humorista invitó a todos los espectadores a que fueran a Netflix a ver su comedia Afterlife. “Puedes ver toda la primera temporada de Afterlife”, dijo. “Es una serie sobre un hombre que quiere suicidarse después de que su esposa muere de cáncer. Sin embargo, tiene una segunda temporada, por lo que obviamente no se suicida al final, como Jeffrey Epstein”, agregó.

Jeffrey Epstein, acusado de pedofilia y tráfico de menores, llegó a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra NETFLIX - NETFLIX

Varios de los asistentes se rieron con el discurso de Gervais y el no dudó en decir: “Sé que es tu amigo. Pero no me importa”. El suceso fue recordado por el presentador Kyle Becker en X y añadió en la descripción: “¿Recuerdan las risas nerviosas de las élites de Hollywood en los Oscar cuando Ricky Gervais bromeó sobre la lista de Epstein? Ahora todos sabemos por qué”.

Vale la pena recordar que Jeffrey Epstein fue encontrado ahorcado el 10 de agosto de 2019 en su celda del Centro Correccional Metropolitano en Manhattan y se dijo en ese momento que todo se habría tratado de un suicidio, mientras esperaba ser juzgado por tráfico sexual.