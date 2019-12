El día en que Graciela Alfano descubrió que Matías Alé le era infiel

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de diciembre de 2019 • 00:16

"Que den un paso al frente los que descubrieron una infidelidad de su pareja", pidió Andy Kusnetzoff en PH: Podemos Hablar, y si bien Graciela Alfano se quedó quieta en su lugar, no pudo evitar contar la historia del día en que, gracias a un delivery de sushi, descubrió que Matías Alé le era infiel.

"Fue al final de la relación, esos momentos en los que uno ya empieza a ser más desprolijo", contextualizó antes de relatar la historia. "Una noche, Matías se estaba bañando y le pregunté que quería cenar, porque si esperaba que yo cocine se moría de hambre. Le consulté si quería sushi y me respondió no muy convencido".

Tomando cartas en el asunto, Graciela tomó el teléfono y se dispuso a pedir la comida. "Busco, marco y me responden, 'Hola', con tono sexy, como beboteando. Pensé que había marcado mal y volví a hacerlo. 'Hola Matu', me responden. Era una mujer a la que le salía que la llamaba Matías Alé, pero yo pensé que estaba llamando a una casa de sushi", explicó.

Esta persona, de quien no quiso revelar el nombre por ser conocida, cortó el teléfono ni bien se enteró de que estaba hablando con Alfano. "Le digo, 'disculpame, ¿quién sos? ¿vos no vendés sushi?'. Me dijo que no y me preguntó quién era. Cuando le digo mi nombre, me cuelga". En ese momento, Graciela comenzó a indagar un poco más. "Empecé a ver que la mentira venía por el lado gastronómico... sushi, tienda griega, pizza conmigo", agregó entre risas.

"Mientras él se bañaba yo seguía marcando. Cuando sale me pregunta qué había pedido. 'Nada, hoy no comemos', le dije". Noelia Marzol, quien también estaba como invitada en el programa, quiso saber si lo enfrentó en ese momento. "No le dije nada más ahí, pero la venganza fue tremenda y fueron varias".

Graciela y Matías estuvieron juntos durante 9 años. "Fue un amor extraordinario que volvería a vivir mil veces más", había dicho ella hace unos meses cuando le consultaron sobre su ex. "Para mí fue la relación más importante de mi vida, antes de conocerla era mi amor imposible. Hoy siento un gran cariño, admiración, respeto y agradecimiento hacia ella", agregaba él.