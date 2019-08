Graciela Alfano recordó a su ex

Luego de su encuentro este fin de semana en Un sol para los chicos, Graciela Alfano y Matías Alé estuvieron nuevamente cara a cara en el piso de Los Ángeles de la mañana, donde recordaron varios momentos de su relación, entre ellos anécdotas, viajes y la resistencia que tuvieron que vivir por parte de la familia de la actriz, al enterarse de su romance.

"Cuando empecé a salir con Matu fui muy criticada por la diferencia de edad (recordemos que ella tenía 46 y el 22). Pero fue un amor extraordinario que duró 9 años y que volvería a vivir mil veces más", fueron las primeras palabras de Alfano en relación a su ex.

Después de contar varias anécdotas sobre viajes compartidos, la expareja hizo referencia a la oposición que sufrieron en un principio por parte del entorno de la exvedette. "Al principio tuvimos resistencia por parte de mi familia. Mi mamá estaba indignada. Mis hijos no querían saber nada y hasta mi ex (Quique Capozzolo) estaba enojado. Pero cuando lo conocieron, vieron la persona que era y todo cambió. Se los ganó a todos con su personalidad", confesó emocionada.

"Ella se enfrentó a un medio, a su ex y a sus hijos porque nadie daba ni un peso por nosotros. Me acuerdo que los hijos me invitaban a jugar al fútbol con sus amigos y me mataban a patadas", contó Alé entre risas. Y agregó: "El marido no dejaba que Norma, la señora que la ayudaba a Grace en la casa, me lave la ropa porque decía que la pagaba él".

"Para mí fue la relación más importante de mi vida, antes de conocerla era mi amor imposible. Hoy siento un gran cariño, admiración, respeto y agradecimiento hacia ella. Graciela me hizo viajar, me contactó con productores, me pagó los estudios. Yo soy piloto comercial y pude recibirme gracias a ella, mi papá ya había muerto y no tenía un peso", destalló el protagonista de Mi mujer se llama Mauricio.

En cuanto a los motivos de la ruptura, la pareja coincidió en que "se terminó el amor", haciendo responsable al desgaste como el motivo principal. Sin embargo, Alfano sorprendió con un mea culpa: "Él creció como persona, como artista y profesional y yo no lo supe ver. No quise ver su crecimiento y nos separamos".