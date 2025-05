El día que Leonardo DiCaprio casi pierde la vida por una falla en su paracaídas

Leonardo DiCaprio, una de las máximas estrellas de Hollywood, lleva una vida de bajo perfil. A pesar de tener una gran fama y ser reconocido en todo el mundo, intenta no involucrarse en escándalos mediáticos ni ser el centro de atención. En sus redes sociales, por ejemplo, casi no muestra nada su vida privada y solo las utiliza para promover la lucha contra el cambio climático, algo que realmente lo apasiona y que lo llevó a fundar su propia fundación. Sin embargo, cuando habla en público o da una entrevista, siempre genera interés por su forma de expresarse y sus particulares vivencias; y eso ocurrió cuando se refirió a su accidentada experiencia con un paracaídas.

Leonardo DiCaprio mientras relataba cómo caía desde el paracaídas (Foto: Captura YouTube TheEllenShow)

En una entrevista con Ellen DeGeneres, DiCaprio revivió el día en el que casi pierde la vida porque no se abrió su paracaídas. "¿Lo harías otra vez?“, le preguntó la presentadora. “Bueno, cuando ambos paracaídas no se abren, uno tiende a no repetir la experiencia. Salté y el paracaídas no se abrió. Caía en picada hacia la Tierra“, relató mientras que, con sus manos, intentó mostrar cómo los demás descendían.

Ante la sorpresa de DeGeneres, el ganador del Oscar descontracturó la situación, sonrió y continuó con su relato: “Era un salto tándem, por lo que alguien estaba sobre mi espalda. Iniciamos una caída libre hacia la Tierra. Y ahí es cuando ves pasar ante tus ojos las fotos de toda tu vida“. “Y después, el segundo paracaídas también se enredó. Veía a todos mis amigos abriendo sus paracaídas a mi alrededor, mientras yo seguía cayendo en picada hacia el planeta. Se quedó enredado unos buenos 20 o 30 segundos“, detalló.

DiCaprio también sufrió otro accidente arriba de un avión (Video: Tiktok @upso.iconos)

Como si fuera poco, el galán de Hollywood contó que el instructor le advirtió mientras estaban en el aire: “Seguro que te vas a romper las piernas porque vamos demasiado rápido”. Afortunadamente, no sucedió y ambos tocaron sanos y salvos el suelo. “Fue una de las peores experiencias de mi vida y no lo volveré a hacer”, reconoció.

No obstante, esa no fue la única vez que estuvo a punto de morir tras subirse a una aeronave. La otra ocurrió en un vuelo desde Nueva York a Moscú en 2010. Fue en el Boeing 767 de la compañía Delta Airlines, en el que viajaban alrededor de 200 pasajeros y, entre ellos, estaba el activista ambiental, que iba específicamente a la ciudad de San Petersburgo para participar de una conferencia sobre la extinción del tigre.

El actor fue entrevistado por la actriz y presentadora de televisión estadounidense, Ellen DeGeneres, en 2016 (Foto: Captura YouTube TheEllenShow)

“Estaba en un avión rumbo a Rusia y el motor explotó”, indicó el ícono del cine ante la concentración absoluta de Ellen DeGeneres. “Estaba mirando por la ventana y todo el motor se convirtió en una bola de fuego. Fue justo después de que a ‘Sully’ le ocurriera ese incidente donde los gansos volaron hacia ambos motores”, explicó, en referencia al vuelo 1549 de US Airways, que inspiró la película Sully, dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Tom Hanks. Afortunadamente, el avión regresó al aeropuerto de origen y todos salieron ilesos del mal momento.