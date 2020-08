El difícil momento que atraviesa Shania Twain tras una "aterradora operación"

La cantante fue sometida a una difícil intervención quirúrgica y ahora tiene dificultades en el habla. Ahora se refirió a cómo atraviesa el post operatorio Crédito: Brantley Gutierrez

20 de agosto de 2020 • 11:18

Shania Twain fue sometida a una difícil operación que dejó secuelas en su cuerpo. Ahora, la cantante conocida por hits como "From this moment on" debe incorporar nuevos hábitos a su vida y enfrentar distintos obstáculos físicos como consecuencia de la intervención. En diálogo con la prensa británica, Twain reflexionó sobre los nuevos cuidados que demanda su voz tras una "aterradora operación".

La estrella de música country de 54 años conversó con Loose Women, un programa de entrevistas que indagó sobre su batalla contra la enfermedad de Lyme. "Hubo mucho tiempo en que pensé que nunca volvería a cantar", dijo Twain. "Me tomó años llegar al fondo de lo que estaba afectando mi voz y, yo diría, unos buenos siete años antes de que un médico pudiera averiguar si se trataba de un daño en los nervios de mis cuerdas vocales causado directamente por la enfermedad".

La intérprete de "Man! I Feel Like a Woman" se refirió también a la forma en la que ahora debe cuidar su voz para continuar cantando "Empezás a evitar hablar por teléfono, empezás a evitar ir a lugares que tienen ruido ambiental donde tenés que hablar por encima del volumen de los demás. Es muy debilitante", apuntó sobre los hábitos que debió incorporar. "Nuestra voz es una parte tan importante de nuestra autoexpresión. Para un vocalista, un cantante. es devastador de muchas maneras.

Cuando encontró el verdadero motivo de sus dolencias, Twain se sometió a una cirugía de garganta abierta, que describió como "muy aterradora". El procedimiento, según la cantante, implica la inserción de instalaciones en forma de "muleta" que "estabilizan la función de las cuerdas vocales". Su voz, explicó, es diferente ahora, pero está aprovechando al máximo su nuevo sonido musical.

"Mi voz ha cambiado. Mi voz al hablar es definitivamente el mayor esfuerzo. A veces me pongo un poco ronca. cantar es en realidad más fácil", manifestó. "Tengo más poder cuando canto ahora. Tengo más carácter, creo. Disfruto cantando de nuevo. Hablar es el desafío más difícil para mí ahora"

La artista también contó que su familia la respaldó muchísimo en el último tiempo y admitió haber pasado un período de depresión a causa de los dolores y tratamientos. "Una vez que me recuperé, de repente me sentí optimista y mejor al respecto. Ha sido un largo camino", dijo la cantante ganadora de un Grammy. "Y también he tenido que redescubrir mi voz y aceptar que nunca volverá a ser la misma. Pero amo mi nueva voz, estoy agradecida".