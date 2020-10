El Dipy protagonizó un durro cruce con un panelista de Canosa por la disposición de la Oficina Anticorrupción de no intervenir como querellante en las causas penales que investigan a funcionarios y exfuncionarios públicos Crédito: Youtube

Este martes, Nada personal, el programa que conduce Viviana Canosa por elnueve, contó con la presencia de El Dipy como invitado. Durante el ciclo, los panelistas y el cantante analizaron la gestión de Alberto Fernández durante los siete meses de cuarentena. En medio del debate, el periodista Pablo Caruso protagonizó un cruce con el músico.

El debate lo comenzó Javier Lanari, periodista y panelista de Viviana Canosa, al referirse a la Oficina Anticorrupción: "La verdad que es curioso que deje de ser querellante en las causas de corrupción porque debe ser quizás la única área del Estado que le falta personal. En el Estado si hay algo que sobra es personal y lo más grave de todo es el mensaje porque es una vía libre para los corruptos". A lo que Pablo Caruso interrumpió con un rotundo "falso".

"¿No será que Caruso forma parte del Nodio y nos está controlando en esta mesa? Va en contra de todo lo que decimos", dijo con tono irónico la conductora del magazine político. "Cuando hay algo que es falso lo corto para que no haga daño, porque la información falsa hace daño. El dato falso hace daño", manifestó el periodista político.

"Yo reitero: es un mensaje nefasto que da el Estado porque es una vía libre a los funcionarios que están involucrados en causas de corrupción. El mismo día que dicen que la oficina no tiene empleados suficientes contratan a 130 empleados en el Nodio, ¿cómo no hay empleados para investigar causas de corrupción?", preguntó Lanari y continuó con el debate.

Caruso quiso explicarse y El Dipy le dijo: "Por favor explicanos a todos, todos queremos escuchar''. Y Viviana Canosa procedió a levantar las piernas arriba de la mesa para escuchar la explicación del periodista con el que suele enfrentarse por diferencias políticas.

"A mí me dicen que estoy guionado. Increíble", lanzó El Dipy por la explicación de Caruso y siguió: "Como todo político, le hacés una pregunta y te la disfraza". "Loco, 130 empleados en el Nodio, 300 palos que tienen que estar en lo importante. Para que se termine todo este circo se tiene que acabar la corrupción en la política, cómo vamos a sacar un ente que regula eso", agregó.

"Dipy eso no es así. Estás equivocado, no se elimina ningún ente", comentó Caruso. "Dale Caruso, no se puede defender el Nodio, no se puede defender la Oficina Anticorrupción. No se puede", agregó Canosa. Y el panelista aclaró: "En las causas donde estaba participando como querellante la Oficina Anticorrupción va a seguir haciéndolo; donde estaba llevando adelante denuncias lo va a seguir haciendo, investigando".

Cabe recordar que la Oficina Anticorrupción es un organismo que depende del Poder Ejecutivo y ya no intervendrá como querellante en las causas penales que investigan a funcionarios y exfuncionarios públicos. Así lo dispuso su titular, Félix Crous, que firmó una resolución que disolvió la oficina que se ocupaba de los litigios y ordenó la reasignación de todo su personal.