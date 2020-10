El youtuber pidió disculpas luego de que se viralizaran tuits en los que bromeaba sobre la pedofilia y supuestas intenciones de abusar de niños Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de octubre de 2020 • 09:54

En los últimos días, el youtuber Martín Cirio protagonizó una fuerte polémica. Luego de que se viralizara su cruce en Twitter con El Dipy, en el que el cantante de cumbia divulgó viejos tuits de Cirio en los que hizo declaraciones relacionadas a violaciones de menores, el influencer tuvo que pedir disculpas públicamente.

Todo comenzó con un tuit de Cirio, conocido como "La Faraona", en el que recordó que El Dipy cantó un tema sobre un abuso sexual grupal a una niña de 15 años. El músico no se quedó atrás y le respondió que esa letra no la había escrito él, sino el líder de la banda El Empuje, grupo del que formaba parte en 2007.

Más tarde, El Dipy compartió en su cuenta capturas de pantalla de antiguos tuits de Cirio en los que bromeaba sobre la pedofilia y sus intenciones de abusar a niños que iban al jardín de infantes cercano a su casa.

El escándalo estalló en las redes sociales y el hashtag #FallecióLaFaraona llegó a ser trending topic. Las disculpas del youtuber llegaron unas horas después, a través de historias de Instagram. Allí se pudo ver a Cirio consternado por el impacto de su pelea con El Dipy.

"Más allá de que son tuits y cosas que pertenecen a otra época mía, de la sociedad, de Twitter también, hoy cuando me levanté y vi todas las capturas... Ni siquiera me reconocí escribiendo eso. Por supuesto lo escribí yo, no estoy sacándome la culpa de eso, pero dije 'esto es horrible'. Ni siquiera puedo creer cómo pude escribir esas cosas pensando que era gracioso, que era un chiste o que alguien se iba a reír", explicó.

Y agregó: "Un chiste no me convierte en pedófilo, me convierte en un pelotudo, en un insensible, en un montón de cosas". Además, se justificó diciendo que Twitter era "la cloaca de internet en la que se premia al más picante, al más ácido, al más políticamente incorrecto".

Cirio siguió: "Eso fue siempre así, pero peor era antes. También hay otra cosa: yo tenía otra mentalidad. Y así como hice chistes de negros, hice un montón de chistes de cosas que no haría chistes hoy".

Cómo ya dije la pedofilia no caduca #FallecioLaFaraona &- Luly_loles (@LolesLuly) October 16, 2020

Luego, el influencer reflexionó: "La realidad es que es algo que a mí nunca me tocó de cerca, nunca lo sufrí yo. Entonces es algo que me sensibilizó recién cuando empecé a descubrir que le pasó a gente muy cercana mía, que me lo contó y ahí me di cuenta como que no hay forma de que esto sea gracioso, que pueda hacer un chiste y reírme".

"La Faraona", quien se caracteriza por un humor ácido y escatológico, volvió a desvincularse de su comportamiento del pasado: "Eso que leyeron en Twitter no deja de ser un chiste, horrible, de mal gusto, todo lo que está mal, algo de lo que me arrepiento muchísimo, eso que están haciendo en Twitter no lo convierte en realidad".

A continuación, describió cómo comenzó la polémica: "Esto responde a algo que pasó ayer en Instagram. Yo vi una noticia de El Dipy en un portal y la levanté haciendo lo mismo que están haciendo hoy conmigo. La verdad que me la merezco, es como un cachetazo fuertísimo para que yo me plantee desde qué lugar me pongo a juzgar al otro como si no hubiera un contexto en el que pasaron las cosas".

Finalmente, aseguró que "ninguna persona que vaya a cometer un delito lo va a publicar" e interpeló a quienes, según él, están utilizando esta situación: "A la gente que está aprovechando esto y que me está diciendo que soy un pedófilo o un violador, hagan la denuncia, abran una investigación. No van a encontrar nada porque nunca pasó nada. Esto fue humor del más rancio, del más cancelable, pero no fue nada más que eso".