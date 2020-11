El Dipy mostró el dolor que siente al recordar a un amigo que falleció Crédito: Captura

El Dipy contó la angustia que vivió por la muerte de un amigo de la infancia y se quebró al recordarlo durante el programa PH Podemos Hablar.

"¿Tenés amigos del barrio?", le preguntó Andy Kusnetzoff al cantante, y este respondió: "Tengo muy pocos. A mí me fallecieron tres amigos del alma que los extraño un montón y al primero que murió no se lo pude decir". Luego explicó: "Los hombres tenemos esas cosas que no nos decimos que nos queremos, tenemos ese miedo machista de que no se nos caiga una lágrima".

Muy emocionado y con la voz quebrada, El Dipy contó cómo sucedió: "Se murió por una pavada. Éramos muy chicos, nos habíamos bajado de una moto y él fue a lavar su ropa. Fue descalzo a poner las zapatillas en el secarropas y se quedó ahí. Cuando 'lo soltó' estaba vivo y al caer se dio con la punta de la mesa en la cabeza. Eso fue lo que lo mató. Se llamaba Sebastián Noya".

El cantante no pudo contener las lágrimas al recordar: "Cuando lo vi en el cajón le hablaba y le decía: '¿Cómo no te dije que te amo?'. Son cosas que me quedaron. Era mi amigo de la infancia, de salir de joda, éramos chiquitos, andábamos en moto y verlo así...". Además, se sinceró: "Después fallecieron dos amigos más y estoy muy cerrado a la amistad con cualquier persona".