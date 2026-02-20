De empleada a multimillonaria virtual: una mujer superó la fortuna de Elon Musk de una forma insólita

Una inesperada sorpresa transformó a Sophie Downing, una empresaria de Nottingham, Reino Unido, en la persona más rica del mundo, al menos de manera nominal. Una simple tarjeta de regalo para una cafetería local reveló un saldo de 63 cuatrillones de libras esterlinas, una cifra que empequeñece la fortuna de figuras como Elon Musk y Bill Gates.

Downing, propietaria de un servicio de depilación llamado Secret Sugar Club, recibió la tarjeta de 200 Degrees Coffee como un regalo de Navidad. Inicialmente, creyó que su valor rondaba las diez libras, pero al utilizarla para comprar un matcha latte, el sistema de la cafetería arrojó un saldo que dejó atónitos tanto a ella como al empleado: £63.000.000.000.000.000.

Para poner este número en perspectiva, la riqueza de Sophie Downing es más de 100.000 veces superior a la de Elon Musk, cuya fortuna se estima en unos 843.4 mil millones de dólares (aproximadamente £624 mil millones). No solo eso, su saldo virtual supera en 22.500 veces la economía total del Reino Unido (valorada en £2.8 billones) y en 2700 veces el Producto Interno Bruto de Estados Unidos (estimado en $31 billones o £23 billones). En una escala aún mayor, su riqueza teórica es 670 veces el total de la economía mundial combinada.

La cifra es tan grande que ni siquiera entra en el ticket porque la máquina no está preparada para expresarlo Nottingham Post

La empresaria, de 29 años, relató al portal Nottingham Post el momento del descubrimiento: “El chico de la caja estaba muy confundido. Su cara era de asombro. Apareció un número enorme en la pantalla. Dijo ‘nunca lo había visto, pero está bien que lo guarde’”. Downing agregó que no procesó la magnitud del error hasta que le entregaron el recibo y vio la impactante cifra impresa. “Pensé ‘seguro que no, esto es una locura’”, recordó.

Lamentablemente, para Sophie, hay una limitación crucial: este curioso tesoro solo puede gastarse en café y comida dentro de la cadena 200 Degrees Coffee. No puede utilizar este dinero para adquirir propiedades, automóviles de lujo o incluso contribuir a resolver problemas globales como el hambre. El valor es estrictamente nominal y solo aplicable a productos de la cafetería.

A pesar de la magnitud de la suma, Downing demostró una notable integridad, ya que después de usar la tarjeta por segunda vez y constatar que el saldo seguía igualmente de astronómico, prometió no volver a utilizarla. “Podría entrar y llevarme todo el estante, pero no quiero abusar”, afirmó y sugirió que “sería mejor si fuera una tarjeta de regalo diferente”. La hipótesis más plausible para el error, según ella, es que el sistema escaneó un código de barras incorrecto que se tradujo en el saldo extraordinario.

Sophie Downing tiene tanto dinero que podría comprar millones de veces al producto más caro de 200 Degrees Coffee Captura 200degs.com

Hasta el momento, la empresa 200 Degrees Coffee no emitió ningún comunicado ni reconoció públicamente el error en la tarjeta de regalo, lo que deja a Sophie Downing en posesión de una fortuna virtual sin precedentes que puede seguir con el canje de café a pesar de que no quiera y aunque esté sumamente restringida en su uso por fuera de la cafetería. La historia de Downing destaca el curioso contraste entre la riqueza teórica y la aplicación práctica, convirtiéndola en un caso único de la persona más rica del mundo, confinada a un sinfín de tazas de café.