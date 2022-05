Tini Stoessel compartió un divertido baile junto a su papá y enterneció a sus fans

Luego de dos años alejada de los escenarios debido a la pandemia, Tini Stoessel estaba lista para realizar un regreso triunfal el día de su cumpleaños. Sin embargo, un doloroso episodio familiar la obligó a posponer, una vez más, los tan esperados shows. Alejandro Stoessel, su padre, debió ser internado dos veces y pasó varias semanas en terapia intensiva. Con el empresario ya recuperado y su vida personal un poco más ordenada, la interprete de “La Triple T” pudo finalmente presentarse ante a sus fieles fans. En este feliz momento, estuvo siempre acompañada por su papá, con quien protagonizó un divertido video en el backstage.

El divertido baile de Tini Stoessel junto a su papá

El 21 de mayo y luego de un largo período sin subirse a las tablas, Tini Stoessel inauguró el tan esperado Tini Tour. Con un batallón de bailarines, múltiples cambios de vestuario, un variado repertorio lleno de nuevas canciones y una extensa lista de invitados estrella, la artista no decepcionó. A pesar de que la primera noche tuvo algunos traspiés organizativos, que fueron reportadas por sus seguidores a través de las redes, todo fue solucionado para las siguientes fechas y, más allá del tropezón, fue un rotundo éxito.

Aunque las jornadas realizadas hasta el momento estuvieron definidas por la alegría, hubo un suceso en particular que se destacó: la tierna dedicatoria a su papá y el agradecimiento a sus fans. “Quiero darles las gracias por haber entendido todo lo que pasó y estar hoy acompañándome. Es muy loco como la vida no para de enseñarnos y de ponernos a prueba. Cuando uno piensa que tiene las cosas bajo control, viene la vida a decirte que no. Es así, es dura, pero se trata de aprender”, dijo.

Tini Stoessel dio inicio a su tour en el Hipódromo de Palermo

“A mi familia, a mis amigas, quiero agradecerles por haberme acompañado en el peor momento de mi vida. Y también a ustedes, porque sé que pidieron por papá, sé que le mandaron la energía más linda del mundo y les aseguro que todo eso llegó para que hoy esté acá mirándome nuevamente cantar”, agregó. Antes de entonar “Acércate”, la canción favorita de Alejandro, finalizó: “Te amo viejo, mucho”.

Las dulces palabras cobran más sentido aún si se tiene en cuenta que Alejandro se encontraba justo ahí para escuchar las dulces palabras de la joven de 25 años. El empresario, ya en proceso de recuperación, no se perdió el show y permaneció firme junto a ella para cumplir su rol de fan número uno. Incluso, en medio de la vorágine de los preparativos previos y durante el caos del detrás de escena, le pusieron una pausa a las obligaciones para compartir un divertido momento padre e hija.

Tini le dedicó unas tiernas palabras a Alejandro Stoessel, su papá

Mientras “My Humps” de Black Eyed Peas sonaba a todo volumen, la cantante comenzó a bailar una improvisada coreo y, al verla, su papá no tardó en sumarse. Con una enorme sonrisa en el rostro y pasos ejecutados sin mucha coordinación pero con evidente determinación, el empresario siguió el ritmo que imponía la cantante. La escena, que fue capturada y compartida en redes por Loli Gortari- una de las fotógrafas del equipo-, terminó entre risas y ambos continuaron la conversación como si nada.