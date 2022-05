El guiño de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul en pleno recital

El pasado fin de semana, Tini Stoessel brindó un show en el Hipódromo de Palermo al que asistieron miles de fanáticos, que disfrutaron del gran despliegue de música y baile. En medio del espectáculo, la cantante interpretó un tema que haría referencia a la forma en que nació el amor con el futbolista, Rodrigo De Paul.

La usuaria de las redes sociales, Milu Aquino, compartió el clip en las redes sociales de lo que sucedió durante el recital, al que se cree que habría asistido el mediocampista del Atlético de Madrid. “Palo para De Paul en el show de Tini”, escribió. No obstante, todo apuntaría a que el seleccionado argentino se encontraba detrás del escenario, mientras observaba a su novia cantar en vivo.

La letra fue lo que más llamó la atención de los asistentes del evento, puesto que los fanáticos comenzaron a relacionarla con el reciente romance que vive la pareja. Se trata de “Un beso en Madrid”, un tema que interpreta junto a Alejandro Sanz. “Tú ya no estás aquí. Se quedó en mi boca. Una historia, una canción y un beso en Madrid”, relata parte de la canción que la artista le pidió a sus fanáticos que terminaran de corear. “Cántala Buenos Aires”, pidió en medio del griterío y la euforia del público. No obstante, antes de terminar lanzó un picante suspiro que estaría dirigido a su flamante novio. “Ahhhhh”, lanzó enamorada.

Tini Stoessel le dedicó una canción a Rodrigo De Paul en pleno show

Parte de la letra hace referencia al surgimiento de “un beso, una historia, una canción en Madrid”, muy apropiada al surgimiento de la relación de los recientes novios. Si bien en su momento trascendió que la pareja se habría conocido en un asado con amigos en común en noviembre de 2021, la pareja habría acordado volver a verse en el Viejo Continente, donde está instalado él por su carrera futbolística. En LAM (América) la periodista Yanina Latorre trazó una cronología del comienzo de la relación y reveló los detalles desconocidos del surgimiento del amor. “La pasaron bien e intercambiaron teléfonos”, afirmó sobre la primera velada. Además, indicó que el futbolista de la Selección argentina se “desenamoró” durante el año pasado de Camila Homs, madre de sus hijos Francesca y Bautista, y su pareja durante 11 años.

Desde que se dejaron ver tomados de la mano en Ibiza, la pareja no oculta más su amor y en las redes sociales comenzaron a mostrarse más distendidos respecto de su incipiente relación. Por ejemplo, en Instagram el atleta tuvo una reacción romántica cuando ella estaba haciendo un vivo con sus seguidores. Resulta que mientras la intérprete de “La Tripe T” hacía el live con sus más de 17 millones de seguidores, sus fanáticos fueron testigos de un particular mensaje que no pasó inadvertido entre tantos. En un abrir y cerrar de ojos apareció un emoji de un corazón blanco que envió el futbolista cuando su novia estaba hablando frente a la cámara.

La captura de pantalla que deja en evidencia a Rodrigo De Paul Foto: Instagram @juariu

Enseguida, los fanáticos capturaron el momento y lo compartieron como una de las primeras muestras públicas de amor del atleta hacia la cantante. Días después, la interprete compartió un video de su show que fue elogiado por él con emoticones de enamorado y una frase contundente sobre la admiración que siente hacia su novia: “¡Increíble!”.