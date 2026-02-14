El tenso cruce en redes entre Yanina Latorre y Beto Casella: “Sos homofóbico y misógino”
A días del debut del conductor en América TV, su futura compañera de canal decidió recibirlo de la peor manera y lo intentó escrachar en redes; por qué se pelearon
- 4 minutos de lectura'
Todo comenzó con el tema del momento, es decir la polémica por los comentarios homofóbicos de Joe Fernández contra Valentín Fresno, bailarín del Teatro Colón. En este marco, Beto Casella decidió lanzar un comunicado para disculparse por el accionar de su compañero de radio y ahí fue cuando Yanina Latorre eligió iniciar un tenso conflicto con su futuro compañero de América TV.
Al observar el horario en el que Beto compartió su descargo, Yanina no dudó en señalarlo con un tono irónico: “El descargo a las 3 am. Se ve que no puede dormir”. Ante esto, Casella evidenció toda su furia guardada por la situación y le respondió a este posteo de Latorre con tres publicaciones distintas. En un primer lugar, aclaró: “Quedate tranquila que duermo muy bien. Lo que no sé es cómo se duerme habiéndole arruinado la vida a tantas personas, sobre todo mujeres”.
Luego, hizo mención a un conflicto entre ellos donde tuvo que intervenir la justicia: “Y quedate tranquila que no pienso mostrar tu pedido de disculpas a mí, firmado ante abogados. En aquel momento dije en una mediación que no te íbamos a nombrar más, solo porque soy caballero y porque sos madre de dos hijos. Vos no podés cumplirlo, tu maldad te supera”.
Aunque ese parecía ser su último posteo, contraatacó con una frase en la que aseguró que Yanina Latorre es quien no puede dormir. “Estoy muy tranquilo por la carrera que llevo. No seré gran cosa como periodista o conductor, pero tendría que hacer mucha memoria para, en 30 años, acordarme de alguien que se haya sentido agraviado por mí. ¿Sabes lo bien que se duerme, Arrusa?”, concluyó con la mención del apellido de soltera de la mediática.
Más de una hora después, reapareció Yanina y apuntó con munición gruesa contra Beto: “Sos homofóbico y misógino, y para tapar tu error querés atacarme a mí. Me hostigaste años enteros desde tu programa, resentido. Ahora, estas odiado porque a Edith le va bien y con Pagani se quedaron en el 9. Se te acabo el cuentito, viejo payaso. Deja de pedirle a los dueños del canal que no hablemos de vos. Yo soy mina y me la banco sola. Ya no te tengo miedo como antes”. Con esto, se armó un auténtico escándalo y la situación escaló de forma muy rápida, lo que generó la reacción de otros usuarios y de otros famosos, que se pusieron de uno u otro lado del ring.
Lejos de ser la última palabra de Latorre en esta pelea, la conductora de Sálvese quien pueda (América TV) agregó: “Él solo insulta mujeres y homosexuales. Recordemos a Romina Scalora, Marina Calabró, entre otras... Disfruta humillando mujeres. A mí me humilló diez años sin parar. Pero ya no le tengo miedo. Y no ando llamando directivos de canales. Me la banco sola”.
Con respecto de esta nueva acusación, Beto Casella explicó: “No te hostigábamos. Simplemente te daba vergüenza verte después dañando personas y fuiste a denunciarnos. Si querés, un día organizamos un debate con público en alguna sociedad de fomento de Moreno o de Florencio Varela, a ver qué opina la gente de cada uno”.
Para finalizar, el nuevo conductor de América TV señaló: “Aclaración necesaria: jamás se me ocurriría pedirle a las autoridades del canal que otras figuras de América [no] hablen mal de mí. Me moriría de vergüenza. Si así fuera, no se estaría notando en las redes. Lo que probablemente le duela a Arruza es que la gente de América no la quiere. Hay cosas que hay que asumirlas”.
En la previa al desembarco de Beto Casella en el canal, su futura compañera le dio esta inesperada bienvenida hostil y ahora habrá mucha atención alrededor de la primera emisión del ciclo. El programa se llamará BTV, Buena Televisión, se emitirá de lunes a viernes y debutará el miércoles 18 de febrero a las 22:00 hs.
