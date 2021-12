El doble de Diego Armando Maradona que dejó atónito a Guido Kaczka en Bienvenidos a bordo: “¡Es Dios!”

El juego de los parecidos a famosos de Bienvenidos a bordo (eltrece) se convirtió en un clásico de la televisión argentina y siempre da qué hablar en las redes sociales. En esta oportunidad, un participante dejó mudo a Guido Kaczka por su similitud con Diego Armando Maradona.

“¡Sí, sí, sí! ¡Este sí! Miren quién es...”, anunció el conductor con gran certeza y exclamó: “¡Dios! ¡Es Dios!”. Entre la emoción y el entusiasmo, Guido le pidió que hiciera algunos jueguitos con “la pelota imaginaria”. Luego de recrear malabares con la pelota, el participante quiso usar una de verdad. “¿Vos sos Diego Maradona? ¡Miralo a Maradona! ¡Qué bárbaro, qué figura!”, continuó diciendo el conductor para engrandecer al participante.

El increíble parecido de un participante a Diego Maradona

Hernán Drago fue el primero en admitir que el hombre debía ser el campeón de la noche. Aunque para otros miembros de la producción, tenía más posibilidades un hombre que se anotó como parecido al burro de la película Shrek. Finalmente, ambos fueron seleccionados como ganadores del programa.

Se presentó como doble de Dalma Maradona, pero Guido la confundió con Wanda Nara

Pese a que muchas veces los parecidos entre los participantes y las estrellas son notables, hay otras en las que el proceso para adivinar con qué famoso comparten sus rasgos se convierte en una escena desopilante. Hace días, una joven ingresó al estudio de eltrece para mostrar su semejanza con la hija del Diez. Pero, a diferencia de lo que le sucedió al imitador del fallecido DT de Gimnasia, nadie podía adivinar a qué famoso era similar.

La participante que confundió a Guido. Fuente: eltrece

Después de ganar tiempo preguntándole de qué barrio venía -a lo que ella contesto escuetamente “Barracas”-, Kaczka le pidió a sus asistentes si alguna lo podía ayudar a descifrar el misterio. Antes de recibir la respuesta de Francesca, una de sus “azafatas”, arriesgó sin pensar: “¿Sos Wanda Nara?”. Apenas unas semanas atrás, acudieron al programa una imitadora de la empresaria junto a un joven igual a su marido Mauro Icardi.

Sin embargo, la respuesta de la participante fue negativa y Guido se vio obligado a seguir pensando. El conductor tardó algunos minutos, pero comenzó a encaminarse en la dirección correcta. Luego de que ella admitiera que su tía la había anotado en el programa, Kaczka preguntó, haciendo referencia al nombre de las hermanas de Diego Maradona: “Tu tía Kitty o Lili, no sé si estoy diciendo bien”. “¿Sabés que tengo en la punta de la lengua no locutor? Pero tengo miedo. Lo voy a decir, y me juego…¿Vos sos? Mirá, sí, Dalma (Maradona) locutor”, arriesgó el animador, mientras la comparaban con una foto de la hija del Diez.