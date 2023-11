escuchar

Este domingo 5 de noviembre, la mesaza de Juana Viale se volvió a llenar de anécdotas y conversaciones con las figuras invitadas. En esta ocasión, acudieron Mariano Martínez, Ezequiel Cwirkaluk “El Polaco”, Tomás “Toto” Kirzner, Betiana Bloom y el doctor Daniel López Rosetti. En un momento del almuerzo protagonizado por la nieta de Mirtha Legrand, el médico habló de la trágica muerte de su papá, cómo le afectó a su salud y qué regalo le hizo antes de que falleciera.

El doctor López Rosetti reveló en Almorzando con Juana (eltrece) de este domingo que suele frecuentar La Lucila del Mar para ir de vacaciones, aunque también fue su refugio cuando su papá falleció. El profesional reveló cómo transitó aquel momento y el regalo que le hizo antes de morir, pero que nunca llegó a darle.

“Tuve mis momentos no fáciles. Fue cuando le pagamos a mi papá y a mi mamá un viaje a Europa”, comenzó el especialista. Y destacó: “Yo tenía buena relación con mi viejo, pero era la relación de antes”. Así, López Rosetti decidió entregarles un detalle especial a sus papás para cuando regresaran de las vacaciones, pero entonces llegó la triste noticia.

“Cuando ellos se fueron, contraté a unos pintores para que arreglaran la casa, para cuando ellos volvieran”, expresó, visiblemente emocionado. Y relató el acercamiento que tuvo con su papá previo a su muerte: “Un día, me llamó mi viejo y me dice: ‘Gracias. Me compré un reloj’. Estaba en ese momento en Sevilla y yo le di un dinerito para eso. Me mandó un beso, una cosa que me emocionó mucho”.

El doctor López Rosetti impulsó la ley de RCP Xavier Martin

Aunque, finalmente, llegó la devastadora noticia que afectó a toda la familia: “A los dos días, recibí el llamado de mi mamá, que mi papá había fallecido en el lobby del hotel, de un paro cardíaco. No le hicieron RCP y, por eso, promulgué la ley [27.159, Sistema de Prevención Integral de Eventos por Muerte Súbita]”, apuntó.

Y cerró: “Lo que sufrí yo de eso... Fui a buscar a mi mamá y nosotros siempre íbamos a La Lucila del Mar. No le pude dar a mi papá lo de la casa pintada, pero por suerte mi mamá también lo llevó bien”.

La alerta en su salud que despertó en el doctor López Rosetti la muerte de su padre

El doctor López Rosetti remarcó el dolor que sintió tras el fallecimiento de su padre, pero también destacó que la situación despertó una alarma en su salud. “Me fui a La Lucila del Mar y, un día, empecé a no sentirme bien. Me automediqué y no mejoré”, relató.

Y continuó: “Me puse el estetoscopio y no me gustó, así que me fui a Valeria del Mar, que ahí sí hay radiología. Tenía un derrame pleural. Así que llamé a un amigo y me pinchó para sacar el líquido de los pulmones. Me generó tuberculosis pleural y estuve 18 meses de tratamiento, en los cuales cambié y crecí”.

Así, el especialista puntualizó que se trató de un antes y un después en su profesión. “Empecé a trabajar formalmente en estrés y promulgué la ley de RCP en la Argentina. Porque el sinónimo de la palabra estrés es sufrimiento”.