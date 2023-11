escuchar

Este domingo, en el programa Almorzando con Juana (eltrece), la conductora Juanita Viale protagonizó un divertido momento junto a Jimena Monteverde, quien se encarga de confeccionar los platos que comerán los invitados de cada edición. En esta ocasión, quienes asistieron al ciclo televisivo fueron Mariano Martínez, el Polaco, Daniel López, Rosetti, Betiana Blum y Tomás “Toto” Kirzner.

Una vez que los comensales se sentaron a la mesa, Juanita pidió por el ingreso de Jimena al plató, quien con su delantal blanco, se paró al lado de la conductora y recibió una reprimenda por la confección del menú. “Voy a invitar a Jimenita”, comenzó la presentadora televisiva con un tono chicanero.

Al ponerse en un ángulo para que la cámara se percatara de su presencia, Juana no dejó pasar el momento para tirarle un palito: “Escuchame una cosa, te quiero hacer una crítica de entrada: vos dijiste el domingo pasado que los menúes iban a ser vegetarianos”, disparó. Del otro lado, la respuesta hizo alusión a no recordar qué habían hablado en la anterior edición del programa, pero lejos de quedarse callada, siguió el juego: “Ahora armé dos vegetarianos y le pusimos un langostino, un toquecito”, resaltó Monteverde.

Con los invitados como parte de este ida y vuelta, la cocinera se refirió al outfit de Viale, quien suele buscar colores llamativos para su vestimenta: “Qué linda estás hoy, parecés un alfajor de chocolate... por el envoltorio”, lanzó Monteverde. De inmediato, Viale retrucó que ella parecía un “chocolate blanco” por su delantal.

Tras una divertida conversación, Jimena explicó que la entrada del menú de este domingo consistía en un tartar de palta y langostino y, para los vegetarianos, un plato integrado por espárragos. Luego, en cuanto al principal, la chef indicó que se serviría un wok de arroz yamaní con crocante de fideo de arroz y para finalizar un cremoso de mango.

El elogio de Mirtha Legrand a Jimena Monteverde que hizo reír a la mesa

Este sábado, en La noche de Mirtha Legrand, la “Chiqui”, fiel a su estilo, le lanzó un palito a Jimena Monteverde sobre su manera de vestirse. Con un outfit rosa, con detalles florales, la cocinera estuvo al lado de la presentadora televisiva para comentar cuál iba a ser el menú para los invitados Alfredo Leuco, Luis Brandoni, Damián De Santo y Andrea Frigerio.

“Pará, ahora nos vas a contar, pero primero vamos a ver qué comemos hoy”, empezó Mirtha con una interrupción a Leuco y la posterior presentación a Monteverde, quien se adueñó de las miradas por su vestimenta particular.

Al presentar cuál sería el menú de esa noche, Jimena estableció un breve diálogo con los presentes para retirarse, aunque recibió un comentario de Mirtha a la pasada. “Estás más elegante que yo”, detalló la conductora, en un halago que fue tomado bien por la otra parte, aunque con mesura: “No, no, no, nunca”.

Ante las risas de todos en el estudio, Legrand afirmó que es una estrategia que ella emplea para recibir una contestación favorable en cuanto a su figura: “Yo lo digo justamente para que me digan que no”, cerró.