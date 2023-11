escuchar

Este domingo, en la segunda emisión de su programa, Juana Viale recibió en su mesa a cinco figuras de la cultura, el espectáculo y la salud. En esta oportunidad almorzaron con ella Betiana Blum, Mariano Martínez, El Polaco, el doctor Daniel López Rosetti y Tomás “Toto” Kirzner, que sorprendió revelando detalles de sus pasiones y de su vida personal.

Kirzner disfruta de un gran presente laboral y eso se siente desde que pone el primer pie en el estudio del flamante programa de Juana. Sonriente y elegante se muestra orgulloso de formar parte de Votemos, la obra dirigida por Daniel Barone en la que comparte elenco con Agustina Cherri, Juan Gil Navarro, Muriel Santa Ana, Virginia Lago, Carlos Portaluppi, Gustavo Garzón y Alan Daicz. Pero eso no es todo, el actor también se luce en la televisión con su protagónico en Buenos chicos (eltrece) y no duda a la hora de embarcarse en los desafíos profesionales que se le presentan. Si bien su presente está abocado en un cien por ciento a la actuación, el hijo de Adrián Suar y Araceli González sorprendió a la audiencia con los detalles de otra pasión oculta a la que le dedica muchas horas semanales y con la que proyecta perfeccionarse.

En una conversación profunda y extensa con Juana Viale, Toto Kirzner reveló sentirse sumamente interesado por la biología marina, profesión que más de una vez consideró estudiar. El actor se siente seducido por descubrir “el misterio del fondo de mar” y aseguró que lee, investiga y mira documentales frecuentemente para profundizar sobre el tema. Su amor por el mar viene acompañado de una gran pasión por el buceo, experiencia que practica cada vez que se le presenta la oportunidad. Kirzner sorprendió a todos en la mesa con una anécdota muy particular: “Bucear es de lo más maravilloso que hice en la vida. Y de lo más valiente. Una vez estaba buceando a mar abierto y vi 7 u 8 tiburones muy cerc a. Estar mano a mano con un animal salvaje en su hábitat te invade de un miedo sustancial que es inexplicable y a la vez maravilloso. Es un miedo distinto, a algo verdaderamente desconocido”, contó lleno de entusiasmo. Además, el actor aseguró que no descarta dedicarse a la investigación acuática en algún momento.

Tomás Kirzner se caracteriza por muchas cosas y, entre ellas, se encuentra su transparencia. El joven actor no duda dos veces en hablar sobre sus sentimientos y ya fueron varias ocasiones en las que compartió con la audiencia alguno de los episodios más duros de su vida. Durante el almuerzon con Juana Viale, el hijo de Araceli González y Adrián Suar no dudó en relatar detalladamente cómo su familia lo contuvo cuando durante la pandemia sufrió ataques de pánico y ansiedad.

Cabe recordar que en 2021, Tomás Kirzner reveló que a los 7 años fue abusado sexualmente por un hombre. “En dos oportunidades abusaron de mí. No sé ni cómo se dice ni cómo se anuncia. Mi familia lo sabe, por supuesto”, contó en PH: Podemos Hablar. En aquella oportunidad el joven actor relató que los abusos ocurrieron cuando era un niño. “Soy una persona muy ansiosa, todo lo quiero ahora y ya. Aquel día, con 7 años, quería ir a la casa de mi amigo que vivía por zona norte como mi familia y yo. En el barrio estaba laburando una persona a la que yo no había visto tanto”, detalló y entonces explicó que si hubiese podido, habría evitado aquella situación. “Estaba empecinado con llegar a la casa de mi amigo cuando me lo encuentro a él, que lo tenía de vista por haberlo cruzado en un par de oportunidades. Estaba con un rastrillo del lado de la calle y me empezó a hablar. No se por qué, pero en un momento sentí que se empezó a oscurecer todo y yo me quería ir. Me empecé a alejar, él lo empieza a notar y finalmente ocurre”, dijo. “No voy a entrar en detalles porque es horroroso”, aclaró.

Lo cierto es que tras aquella valiente revelación, el actor explicó que primero lo pudo hablar con sus amigos y, luego, con sus padres. A su vez, confió que esta situación unió a Adrián y Araceli para ver juntos cómo lo abordarían. Su familia lo acompañó en todo momento y juntos lo ayudaron a atravesar los episodios de ansiedad que se le despertaron como secuelas de aquel abuso.

