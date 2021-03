“Patrulla progresista”: el furioso descargo de Viviana Canosa después de su error sobre Lugano

Viviana Canosa realizó un enérgico descargo luego de recibir un vendaval de críticas por preguntar, durante una entrevista en vivo con familiares de Maia Yael Beloso, cómo se llamaba “el intendente del lugar”, refiriéndose a Villa Lugano, uno de los 48 barrios pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, distrito que gobierna Horacio Rodríguez Larreta.

Este miércoles, Canosa dijo que le hicieron bullying en vez de preocuparse por la menor que estaba desaparecida desde el lunes, y que ya fue encontrada con vida. Además, apuntó contra “la patrulla progresista que está a full” y dijo que no hace “periodismo de sobre”.

“Ayer y hoy fui tendencia. Y aunque la prioridad es Maia, quiero decir que les metimos el dedo en la llaga, están calientes. Están enojados porque ayer yo hacía una entrevista con la hermana de Maia”, destacó la conductora de Viviana con vos (A24).

“Cuando la prima de Maia me dijo que en estos siete años, Maia nunca había ido al colegio, les quiero decir que para mí, ahí empezó el programa, y ahí me quedé. Tengo una hija de ocho años, casi la misma edad de Maia, que va al colegio. Y cuando hablan de igualdad, hablemos de igualdad. ¿Por qué me enojo? Me enojó porque fui tendencia ayer y hoy por meterles el dedo en la llaga”, insistió.

El descargo de Viviana Canosa tras las críticas

“Ustedes se manejan con un chiquitaje absoluto. Pensaba que la chica podía ser violada, que ya estaba secuestrada, que no iba al colegio. Entonces, la pelea es si yo digo que el intendente es Larreta o no es. ¿Saben qué? Me chupa un huevo. Esa mujer pedía por el intendente de Dellepiane y yo lo miré a (el periodista Eduardo) Battaglia como diciendo: ¿quién es el intendente de Dellepiane? ¿A quién le quieren hablar? Ellas pedían por el intendente de Dellepiane. Es como si me dijeran el intendente de Malvinas Argentinas, me daba lo mismo, yo pensaba dónde estaba Maia”, aseguró.

Sobre el final, Canosa disparó: “Es la patrulla progresista que está a full. Pónganme la lupa donde quieran, que me la recontra banco. Buscan, buscan tendencia. ¿Por qué les jode tanto que les metamos el dedo en la llaga?”.

“Es mejor hablar de mí y hacerme bullying, me da lo mismo. Me parecen unos giles absolutos. ¿Por qué desvían el tema? Ocúpense. Esta chica es una en un millón que no va al colegio, no tiene documento, no tiene padre, y ahora un tipo se la llevó prometiéndole una bicicleta nueva. Pónganme la lupa donde quieran que me la banco. Yo estoy del lado de las Maias”, arremetió.

“Yo no hago periodismo de sobre”, dijo, en relación a los periodistas que cobran dinero “por debajo de la mesa” para operar a favor de algún político. “Vengo concentrada a hacer un programa, y lo que me cuentan los cronistas y lo que pasa con Maia minuto a minuto lo vivo como propio. Realmente, que yo sea tendencia por semejante estupidez. Pienso como mujer y como madre, no me rasgo las vestiduras, lo soy y lo siento”, finalizó.

