La furia de Barby Franco por una caída que tuvo en el programa de Guido Kaczka

Barby Franco recordó un doloroso blooper que protagonizó en el programa A todo o nada, conducido de Guido Kaczka en eltrece. El hecho ocurrió en 2014, cuando Franco, ya en pareja con Fernando Burlando era “azafata” del ciclo. Tras protagonizar la fuerte caída en la que terminó empapada, la modelo aseguró en vivo que no le había dolido, pero, ahora que una fanática le reenvió el video, se sinceró y recordó el enojo que sintió aquel día.

En el programa A todo o nada, la versión anterior de Bienvenidos a bordo, Guido les pidió a las entonces azafatas que se sumaran al juego de llamar al perro en la pileta. La tarea de las mujeres era correr en una pileta con algunos centímetros de agua, para que las mascotas las siguieran y, así, se animaran a cruzar la línea de meta. Pero algo no salió bien durante la carrera y la mujer de Burlando terminó empapada de pies a cabeza, luego de darse un fuerte golpe.

El enojo de Barby Franco después de una caída en el programa de Guido Kaczka

“Cuando les diga ‘ya’ salen las cuatro corriendo. No la toquen, eh”, advirtió el conductor antes de que Franco, Ailén Bechara, la productora del programa y la dueña del perro comenzaran la carrera. Antes de llegar al final, la modelo no pudo detenerse y terminó cayéndose al agua. “¿Se cayó? ¿te golpeaste?”, le preguntó el conductor que intentó consolarla. “No, porque me agarré justo de Ailén. Vos dijiste que corramos”, acusó Franco a Kaczka.

“¿Pero fue mi culpa?”, preguntó Guido. Ella, en tanto, respondió que no sabía. “¿Estás enojada conmigo?”, insistió el conductor. “No, no estoy enojada con vos. Pero ¿no fue él el que dijo que corramos?”, agregó ella, visiblemente molesta. “¡Te enojaste! Como que te querés ir del programa”, dijo el conductor.

Barby Franco recordó aquel divertido blooper que protagonizó en A todo o nada, el programa de Guido Kczka

Después de varios años, la modelo volvió a compartir el video en sus redes sociales y reconoció que en esa oportunidad se sintió sumamente molesta. “Estaba re enojada. Alto palo. Tan Barby que duele”, comentó la modelo, al compartir el video del blooper, que ahora se viralizó también en TikTok.

