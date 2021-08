El drama de Enzo Pedraza, ex Cuestión de Peso: no llega a fin de mes y no puede continuar su tratamiento

Enzo Pedraza, quien en 2017 participó del programa Cuestión de Peso, habló sobre el difícil momento que está atravesando debido a la pandemia de coronavirus y admitió que no le alcanza el sueldo para llegar a fin de mes. El joven contó que perdió su trabajo durante la cuarentena y, aunque logró conseguir un nuevo empleo, aseguró que debe enfrentar varias complicaciones monetarias para continuar su tratamiento de salud.

“Cuando me quedé sin trabajo dejé de consumir frutas y verduras, que es lo que permite seguir el tratamiento, porque no me alcanzaba”, comenzó a decir Pedraza en diálogo con Juan Etchegoyen por Mitre Live. El joven explicó que se trata de “comida cara” y que además debió abandonar el gimnasio, porque no le alcanzaba el dinero para pagar la cuota. “Empecé a entrenar en mi casa para seguir incentivado”, observó.

El drama de Enzo Pedraza, exparticipante de Cuestión de Peso

Pedraza aprovechó para explicar que gracias a videos de YouTube logró continuar la ejercitación en su casa utilizando palos de escobas, botellas de cinco litros para hacer peso y acolchados, en lugar de colchonetas. “Me filmaba y eso me ayudó a mantenerme incentivado con el tratamiento”, dijo respecto del entrenamiento.

En otra parte de la entrevista afirmó: “Hasta el día de hoy, no volví al gimnasio. Es carísimo y más por la pandemia. Obvio que los entiendo, porque la gente dejó de ir al gimnasio y ellos tienen que seguir trabajando”. En este sentido, explayó: “Salgo a caminar y con eso me mantengo, pero no es lo mismo”.

Asimismo, admitió que fue difícil mantener una dieta balanceada, pero que lo logra gracias a la fuerza de voluntad. “Desde que me quedé sin trabajo, sí me costó”, admitió. Además, narró que pertenece a una familia numerosa y que no todos los miembros tienen actualmente empleo. “En casa lo más práctico para cocinar es guiso, fideos, arroz, que es comida que con muchas calorías”, consideró.

Finalmente, el joven contó cómo se las ingenió para mantener el cuidado de su salud: “Yo medía mi porción y más o menos ya sabía lo que tenía que comer. Aunque sea una comida que no es de bajas calorías o dietética, yo sabía que podía comerlo, pero dividiendo mi porción”.

El peor momento de “Luisito” de Cuestión de peso

Pedraza no es el único exparticipante del programa que experimentó momentos complicados. En mayo pasado trascendió que Luis Zerda, conocido como “Luisito” tras su paso por Cuestión de peso, estaba atravesando un di difícil momento de salud. Incluso, su entorno pidió ayuda para tratarlo.

Luisito, exparticipante de Cuestión de peso, se encuentra en grave estado de salud

Tras su salida del reality show, en el que llegó a bajar de peso drásticamente, recuperó los kilos perdidos y alcanzó su pico máximo de peso. Hoy, Zerda pesa 300 kilos y, según explicaron sus familiares y amigos, se le reventaron las várices, lo que complicó de forma dramática su estado.

Uno de los allegados a Zerda, Pablo Bragale, aseguró en esa ocasión que Luisito “está al borde de la muerte”. “Se le han reventado cuatro venas y tiene hemorragias”, explicó en su cuenta de Instagram, donde pidió ayuda.

