“Fitito del amor”: Marixa Balli recordó su romance con Beto Casella e hizo reír a todos con una anécdota

Marixa Balli suele mantener en reserva su vida privada, actualmente lejos de los escándalos mediáticos, visitó el programa de LAM (América) y habló acerca de su presente laboral, con algunos guiños a su pasado. En medio de su relato, la bailarina recordó su romance con Bautista “Beto” Casella y brindó detalles acerca de las características que la enamoraron de él. “Me venía a buscar al Colón en un Fitito”, ventiló.

Marixa Balli habló de su romance retro con Beto Casella en LAM

En diálogo con Ángel de Brito y las angelitas, Balli se refirió a las polémicas que protagonizó en el pasado y en especial, puntualizó en el enfrentamiento histórico entre Luis Ventura y Beto Casella, del cual hoy solo es una anécdota más ya que ambos periodistas se reconciliaron. En tanto, el conductor del programa aprovechó el momento para preguntarle a la bailarina sobre su noviazgo con la figura de Bendita (Canal 9). Si bien no lo negó, la invitada se mostró reacia a contar todo de manera deliberada.

“Vos saliste con Beto”, señaló De Brito. En ese instante, Balli lo frenó de golpe y expresó: “Estamos hablando de hace tiempo. Pará, pará”. De inmediato las panelistas reaccionaron con sorpresa ante el comentario del conductor y todas abrumaron a la bailarina con preguntas sobre su relación con Beto. “¿Qué?”, “No sabía”, fueron algunos de los gritos que se escucharon de fondo.

“Yo sabía porque tengo mucha memoria, Marixa”, respondió Ángel. “Es un papelón… Yo estaba en el Colón y él tenía un Fitito”, comenzó Balli. “Te iba a buscar con el Fitito. Lo hemos comentado acá, no es un secreto”, sumó De Brito. “¿Dónde lo conociste?”, cuestionó Yanina Latorre y la bailarina entre risas respondió: “Nada, de la vida. Él estaba en revista Gente, pero no vamos a contar todo”.

“Yo era mayor. La relación duró un tiempito. Tenía pelo largo… pero no quiero hablar porque después la gente dice: ‘esta mina se la pasa hablando de sus ex’”, justificó Marixa. “Beto es un tipo divino, es buena persona. En esa época era muy canchero. En Bendita hicimos una recreación en el Fitito”, añadió Balli sobre qué fue lo que le atrajo del Casella.

Beto Casella y Marixa Balli recrean la escena del Fitito (Fuente: Captura de imagen/Canal 9)

En medio de la curiosidad de las angelitas, Nazarena Vélez intervino la conversación y le consultó acerca de qué es lo que más le gustaba de él y la bailarina contestó sin pudor: “Es una persona muy divertida. Amoroso, simpático, caballero”. Entre las preguntas constantes, Marcela Feudale pidió conocer el contexto en el que ambos se conocieron y otra vez, con un tono de vergüenza, la invitada contó: “Uno sale, tiene vida”.

Sobre el motivo de por qué no funcionó el vínculo, relató: “Fue un distanciamiento mutuo. Yo hacía mucha danza. Una bailarina en su plenitud, donde estás todo el día ensayando, no puede estar de joda. Más de una vez fui al Colón sin dormir y no rendía. Es muy difícil triunfar en la danza. Y además todas están esperando que la primera se baje. Es muy complicado el ambiente clásico. Te pesan todos los días, tenías que mantener un peso… Era muy exigente”.

Antes de finalizar la conversación, Latorre puntualizó en la edad que tenía al momento de salir con Casella y ella sentenció: “No tengo ningún mambo con la edad, es que me olvido y hago cagadas. Porque me puedo superponer… Es complicado. Tenía menos de veintis… Era chica”.

