El llanto de Tamara Bella al hablar de la difícil situación económica que atraviesa en medio de su embarazo: “Necesito una prepaga”

Tamara Bella enfrenta uno de sus peores momentos en el ámbito personal. La modelo y conductora se mostró angustiada y necesitada de ayuda luego de su separación de Pablo Vázquez Kunz. Este martes, Socios del Espectáculo (eltrece) compartió una conmovedora entrevista en la que la conductora contó que se encuentra sin dinero, su contrato de alquiler está por vencer y no tiene ni obra social, en medio de un embarazo.

Tamara Bella rompe el silencio y se refiere a su situación personal

Bella contó en detalle cómo se encuentra luego de que su ex se “esfumara” y la dejara sin nada. Con seis meses de gestación y en un embrollo económico, la modelo señaló: “Necesito una prepaga y saber dónde voy a vivir, dónde voy a tener a mi hija. Tenía todo bastante planeado, pero de la noche a la mañana se esfumó. Tengo que saber qué voy a hacer”.

En diálogo con Marina Brey, quien le preguntó cuál era su límite, la modelo sentenció: “Mi límite es que haya permitido varias situaciones con mi hija, y con la que llevo adentro del vientre. Me machaqué muchísimo y me sentí culpable porque naturalicé cosas muy feas y le di este ejemplo a mi hija”. Cabe recordar que Bella solicitó una perimetral a la Justicia tras denunciar haber sido víctima de violencia de género por parte de Kunz. Con esta medida, busca poder sobrellevar el resto de su embarazo segura y tranquila.

“Por suerte ella me abrazó, me dijo que no me preocupe, que iba a estar todo bien. Ella también está con terapia. Es muy difícil todo esto porque vos creés que sos la culpable, que vos sos el problema”, subrayó entre lágrimas Bella.

Tamara Bella y la dramática situación que vive tras su separación de Pablo Kunz Foto: INSTAGRAM / @tamibellatb

Minutos más tarde, la modelo afirmó que si bien Bruna, la beba que dará a luz, debería nacer en julio, los médicos le recomendaron que deberá realizarse una cesárea debido a que tiene niveles de “presión” altos y esto podría complicar su embarazo en la etapa final. “Ahora me toca hacer reposo de un montón de situaciones, pero tendré que ocupar mi mente en el trabajo, que además lo necesito. Estuve bastante complicada con el estrés, con el daño y la consecuencia de un montón de situaciones”, cerró.

Días atrás, la abogada Ana Rosenfeld, quien se ocupará de su acompañamiento legal con la intención de hacer cumplir la cuota correspondiente para el bienestar de Bruna por parte de Kunz, dijo a Intrusos (América): “Si hay una separación es porque hay algo que no los deja convivir. Tamara tiene que estar tranquila, sin preocupaciones económicas, emocionales ni psicológicas”.

Quién es Tamara Bella: sus inicios en el medio televisivo

Tamara Bella es una modelo, actriz y conductora de televisión. De ascendencia brasileña, tuvo un romance mediático en 2019 con Matías Alé, por lo que ocupó las tapas de varias revistas. Trabajó en importantes canales de nuestro país como conductora, como Canal 26, eltrece y el Canal de la Ciudad. Es madre de Renata Bella y en julio del año 2022 contrajo matrimonio con Pablo Vázquez Kunz, un psicólogo que conquistó su corazón.

A poco más de cuatro meses de oficializar su noviazgo, la pareja se casó. Con el correr de las semanas, la modelo anunció su embarazo. Lo cierto es que con el paso del tiempo la relación matrimonial no resultó y hace algunas semanas se dio a conocer su denuncia por violencia de género por parte de su ex. Esta situación la obligó a solicitar una perimetral y a mantener bajo resguardo a su bebe Bruna, que está próxima a nacer.

LA NACION