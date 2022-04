Beto Casella reveló que presenció una escena íntima entre Graciela Alfano y el cantante Rodrigo

Hace unos años, Graciela Alfano sorprendió al revelar que tuvo un affaire con “El Potro” Rodrigo Bueno y, esta vez, Beto Casella dio detalles de un presunto encuentro que él mismo habría presenciado. El conductor de Bendita TV (elnueve) aseveró que las escenas se dieron tras una sesión de fotos que la exvedette y el fallecido cantante habían hecho para una conocida revista.

Casella estuvo invitado en el programa Socios del espectáculo (eltrece), en donde Alfano trabaja como panelista. En medio de la nota donde habló de su larga trayectoria, ella le consultó si iba a referirse a su pasado como voyeur [mirón]. “Él fue el autor intelectual de una famosa tapa que hice”, lanzó la actriz antes de que el conductor revelara los detalles de uno de los encuentros íntimos que tuvo la actriz con el cuartetero.

“Yo fui testigo. Yo la vi a Grace hacer el amor”, la descubrió el conductor. Acto seguido y en medio de la sorpresa de los presentes, le preguntó si podía contar el secreto. “Ay, Dios mío, Beto”, dijo Alfano que intentó contener la risa y dijo que Adrián Pallares, uno de los conductores del ciclo televisivo, “se estaba persignando” por lo que podía llegar a contar. “¿Lo cuento? ¡Es picante!”, advirtió Casella. Tras el visto bueno de Alfano, el conductor brindó todos los detalles del día en que la vio junto a El Potro.

El Potro Rodrigo habría mantenido un affaire con Graciela Alfano

“El mejor momento de Grace duró 30 años, no es que tuvo un momento y pasó. Fue la gran hembra argentina junto con otras cuatro o cinco durante tanto tiempo y lo sigue siendo. Grace, espectacular como ahora, Rodrigo en su mejor momento, año 1998 por ahí”, contextualizó el periodista. Además, sostuvo que él era un periodista de casi 40, cuyo “techo era justamente Alfano” y quería tenerlos a ambos en una producción para la revista Gente. Por su parte, la actriz reveló que, en efecto, Casella había sido el autor intelectual de la afamada producción.

“Se me ocurre y digo: ‘¿che, qué tal si hacemos una tapa entre ellos como El Potro y la Potra?’ La verdad es que Gente jugaba con los títulos, con la imagen, muchos cambios de ropa. Yo caí ahí con mi grabadorcito, jo..., champagne, mucha ropa, El Potro en calzoncillo, Grace en topless, solo con bombacha. Una con esmoquin, pero después otra en cuero…”, comenzó a narrar el conductor sobre una de las icónicas tapas de la revista.

Beto Casella dio detalles de un encuentro íntimo entre Alfano y El Potro Rodrigo

Después de la sesión de fotos, expresó, hubo otras situaciones candentes entre la pareja que las llevaran a más. “Medio que ya habíamos hecho como tres horas de fotos y la entrevista con ellos. Y ahí empezó el juego de manos mutuo, entre ellos. Rodrigo le decía: ‘Necesitás unos masajes’. Ella que no se quedaba atrás, le decía: ‘acá, un poquito más adelante’. Ahí empezó el toqueteo”, contó el periodista.

“Cuando empiezo a ver que hay manos en lugares genitales, dije: ‘¿Está bien que yo esté acá?’. Me acuerdo que tiré una cosa como que ‘epa, esto pasó a mayores’ y no me contestaron. Rodrigo empieza a transpirar un poquito y cuando me quise acordar, viste cuando te dicen: ¿'Mirá la puerta?’. Me fui, tranqui”, narró. En ese sentido, explicó que él salió del lugar y después estaba a cinco metros. “Estaban haciendo una cosa plásticamente muy linda y cuidada”, recordó.

Graciela Alfano y Rodrigo Bueno en una producción para la revista Gente

En 2019, Alfano contó en LAM que, en efecto, mantuvo una relación efímera con el cantante. “Después de la producción esa, fuimos a la casa de Jorge Ibáñez porque lo que yo había usado era ropa que había diseñado él. Estábamos muy custodiados, con toda la prensa atrás. Pero Jorge tenía un camarín privado y nos encerramos”, dijo Alfano sobre el primer encuentro que tuvo con El Potro. Además, reveló que el cantante “fue a su casa” en otras oportunidades. “Teníamos lugares preferidos. Él tenía una energía impresionante. Fue un romance intenso”, sostuvo.