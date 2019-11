Luis Zerda sigue batallando contra la obesidad después de varias recaídas. Crédito: Instagram.

"De la cocina a la cama y de la cama a la cocina", fue la frase que usó "Luisito" Zerda para describir su presente. El exparticipante del reality Cuestión de Peso confesó en el programa Pamela a la Tarde que se encuentra sin trabajo, viviendo con su madre y batallando contra la obesidad y la depresión.

En un video que se difundió y que mostraron en el ciclo conducido por Pamela David, Zerda puso en palabras el difícil momento en el que se encuentra: "Me estoy muriendo en vida. Estoy pesando 250 kilos. Quiero poder tener un tratamiento, que me vea algún médico. No tengo los recursos ni las herramientas".

"En dos o tres meses terminaré siendo el futuro Max", agrega Luisito en el video, aludiendo a Maximiliano Oliva, el ganador de la primera edición de Cuestión de Peso que murió a los 34 años en julio de este año. Oliva pesaba cerca de 500 kilos cuando su cuerpo empezó a colapsar por la obesidad.

A pesar de todo, Luis no se quedó de brazos cruzados y comenzó una nueva cruzada para mejorar su estado de salud. En octubre, participó del programa ¿Quién quiere ser millonario?, conducido por Santiago del Moro, en donde ganó 300 mil pesos. Prometió destinarlos a su propio bienestar. "Yo no quiero ser flaco, quiero estar bien de salud, tener un trabajo", dijo.

Según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren como mínimo 2,8 millones de personas a causa de problemas derivados de la obesidad y el sobrepeso.