Analía Franchín confesó que vivió con su familia un hecho similar al protagonizado por Chano

A raíz de la internación de Chano Moreno Charpentier, muchos panelistas, actores y miembros de la farándula local se animaron a hablar de las adicciones que vivieron en primera persona o en el seno de su familia. Uno de ellos fue el periodista Jorge Lanata, que habló de sus años de consumo de cocaína . Este miércoles también dio su testimonio Analía Franchín, que se refirió a la lucha de su hermana contra las adicciones. “Mi hermana estuvo varias veces al borde de la muerte”, confesó angustiada este mediodía en Flor de equipo.

“Cuando escuché lo de Chano dije: ‘¡Guau! Es otro nombre, la misma situación’. A mí me pasó exactamente lo mismo con mi hermana. Un cuchillo, la guardia del SAME, la policía; gracias a Dios no le dispararon”, comentó en comunicación con el ciclo de Telefe mientras daba detalles de lo que había sucedido con su hermana. “Mi hermana estaba con una alucinación con un cuchillo enorme y estaban mis padres mayores. Me llamaron desesperados, llamé al SAME y a la policía pero según la ley de salud mental no pueden intervenir hasta que no se produzca la agresión. Ellos estaban atados de manos. Si ella no decide ir a internarse no se puede hacer nada”, relató.

Tras contar lo engorroso que es el procedimiento para internar a un adicto, relató su experiencia personal. “¿Cómo vamos a dejar en manos de un enfermo esa voluntad si no están haciendo otra cosa que autodestruyéndose hace años? Para internarlo hay que tener la firma de un juez . He intentado judicializar el tema de mi hermana un montón de veces y no se dan idea de lo engorroso que es el camino. Ya tuvimos un Pity Álvarez, ahora tenemos un Chano, pero hay miles de chicos todos los días que se están matando. Viven encerrados en un infierno tremendo, son víctimas de una mente enferma”, expresó a modo de ruego.

“Mi hermana hace 40 años que es adicta. Estuvo dos años internada en Sedronar . En ese momento, yo no tenía los medios para pagar y me puse en lista de espera. No saben las cosas que he visto en esa internación. Hay chicos que dicen que se quieren ir y se van, no los podés retener”, recordó. En otra oportunidad, fue la hermana de Analía la que pidió que la internaran. “Me dijo: ‘por favor intername que me muero’. Ella firmó. No sabés lo que fue llevarla hasta la clínica. Iba manejando a mil porque donde se arrepiente sonamos. Al haber firmado ella, una vez que está adentro solo la puede sacar el alta médico”, aclaró.

En cuanto a cómo es la recuperación, Franchín indicó que es una lucha diaria. “Cada vez que la visito digo: ¡qué lucha enorme! Es el día a día. Ella tiene 59 y consume desde los 18. Nos pasaron situaciones muy extremas. Mi hermana tiene una hija, no estaba en condiciones de maternizarla y la nena se quedó con nosotros desde que nació. Quisimos tener la tenencia pero nunca lo logramos. La nena desaparecía, eran situaciones de una angustia tremenda. Ahora está protegida por nosotros, es como mi hermana”, aclaró.

Por último, Analía dio detalles de la triste historia de vida que tuvo su hermana desde chica. “Mi hermana es hija de otro padre. Su papá la abandonó cuando ella tenía 4 años. Un día llegó a la casa y dijo que las dejaba y mi hermanita se desesperó, se agarró del paragolpe del auto y la arrastró una cuadra. Terminó internada, lastimada. El rechazo de un padre hace estragos”, concluyó.

LA NACION