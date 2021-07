El duro mensaje de Cande Tinelli contra los que bromean con la salud de Chano Charpentier: “Voy a empezar a bloquear”

Luego de que su pareja, Coti Sorokin, le dedicara una canción a Chano Charpentier en ShowMatch La Academia (eltrecetv), Cande Tinelli grabó un video para las redes sociales en el que cuestiona a aquellos usuarios que bromean con la salud del cantante, quien se encuentra internado tras recibir un balazo de un policía en un confuso episodio.

“Es una situación súper delicada. Me parece muy grave lo que sucedió. Les agradezco si pueden tener un poco de respeto y controlar lo que dicen, sino voy a empezar a bloquear o desactivar los comentarios porque no me causan ni un poco de gracia”, dijo una de las hijas de Tinelli frente a cámara, antes ir a acostarse, en una historia de Instagram.

El pedido de Cande Tinelli por la situación de Chano

“Claramente la gente que hace chistes y memes no tuvo de cerca una situación de un familiar en terapia intensiva al borde de morirse. El día que les pasé, ojalá que no porque no le deseo el mal a nadie, puedan entender. Ahí sí todos entendemos, cuando nos toca de cerca”, en clara referencia al delicado estado de salud de su madre, Soledad Aquino, quien fue trasplantada en junio pasado y aún se encuentra internada en el Sanatorio de la Trinidad.

La publicación de la cantante fue posterior a otra que compartió del hermano de Chano, Bambi, quien había escrito: “Para aquellos que no puedan sentir empatía por nuestro sufrimiento, intenten pensar cómo se sentirían si se tratase de un ser amado por ustedes. O tan solo llámense a silencio, por favor”. Tanto Cande, como su hermana Mica Tinelli, son amigas del exvocalista de Tan Biónica.

Chano Carpentier permanece internado tras recibir un disparo en el abdomen por parte de un policía. El lunes fue operado de urgencia y, según pudo saber LA NACION, le extirparon parte del páncreas, el bazo y el riñón izquierdo, además de que le suturaron una perforación del colon. Según trascendió en las últimas horas, al músico le retiraron el respirador y actualmente oxigena por sus propios medios.

LA NACION