Un participante de Bake Off Argentina le hizo un duro reclamo a Dolli Irigoyen: “¡Basta de presión!”

“¡No me pongás más presión!”, fue la respuesta tajante de uno de los participantes durante la transmisión de Bake off Argentina (Telefe) de este miércoles, ante la presencia de Dolli Irigoyen y Paula Chaves en su mesada. De esta manera, el hombre dejó a la vista el estrés que siente en plena competencia y estalló contra las integrantes del programa.

El desafío del día consistió en preparar shortbreads, unas galletitas típicas en Inglaterra y Escocia y presentarla en una torre de, mínimo, 25 centímetros.

Durante la preparación de las galletitas, el jurado puso especial atención en Hernán Canalini por un motivo particular: es arquitecto. “Tu torre de galletitas no me cabe la menor duda que va a ser impecable”, le dijo Dolli Irigoyen para alentarlo, pero también poniendo todas las fichas en él, para que pueda lucirse con su trabajo. Si bien el pastelero la escuchó con atención, aprovechó para hacerle un reclamo y le contestó de inmediato: “¡Basta de presión!”.

No fue solo en ese momento donde el participante expresó su sentir. En el back del programa, volvió a hacer hincapié en ese instante específico en que se le acercó la jurado del reality y opinó: “La presión es lo que los caracteriza. ¡Es todos los días lo mismo!”.

Más allá de su catarsis, cuando llegó la hora de la devolución no le fue tan mal como creía. Sin embargo, Damián Betular remarcó que en el resultado final de la preparación, si bien la consigna estaba cumplida, no se veía la prolijidad que caracteriza al participante.

Esta no es la primera vez que Hernán estalla por estrés. Hace dos semanas en una gala de eliminación, sufrió un imprevisto con la torta que debía presentar. La ansiedad fue tal que tuvo un ataque de nervios, se descompuso y pidió irse del programa.

“Me siento descompuesto. Me falta el aire. Me quiero ir de acá. Deseo irme en este momento”, reveló entre lágrimas y muy nervioso ante la mirada desconcertada de sus compañeros. Ese reto también consistió casualmente en preparar una torta que tuviera una altura como mínimo de 20 centímetros.

En aquella oportunidad incluso Paula Chaves intentó calmarlo pero fue algo imposible. Los “no puedo” del participante se escucharon varias veces durante el programa. La jornada agónica no terminó allí ya que cuando Hernán quiso tomar el plato que iba a utilizar para presentar la torta, el mismo estaba roto. Percatándose de esto, comenzó a llorar.