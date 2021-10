La llegada del fin de semana largo convirtió a los accesos de la ciudad de Buenos Aires en espacios muy difíciles de transitar para los automovilistas. El jueves, en las vísperas del primer feriado de octubre, L-Gante fue testigo del éxodo de los vecinos porteños y del conurbano que comenzaron a trasladarse para descansar los próximos días en otros puntos de la provincia y del país. Tal cual mostró en su cuenta de Instagram, el cantante buscó amenizar la situación y salió un momento de su auto para arengar a los conductores que se movían a paso de hombre por autopista.

“Cumbia 420 para los negros. ¡Se picó Acceso Oeste!”, lanzó Elián Valenzuela desde su auto. En pleno embotellamiento, el vocalista se filmó en uno de los accesos porteñosque el jueves por la tarde colapsó gracias a la gran cantidad de autos que comenzaron a trasladarse de cara al fin de semana.

Además de grabar una serie de stories que compartió en su cuenta, el papá de Jamaica Valenzuela saludó a los conductores que esperaban el avance de la gran caravana de autos. “Saludos a los pibes de parte del L-Gante”, lanzó el cantante en uno de los videos, tratando de animar una situación de impaciencia para los vecinos de la ciudad y alrededores.

L-Gante salió del auto y arengó a la gente en un embotellamiento del Acceso Oeste

L-Gante y Alberto Fernández: cómo fue el encuentro del cantante y el presidente

El sábado, L-Gante visitó a Alberto Fernández acompañado de su hija, Jamaica, y de su pareja. En un momento de la charla, además, se sumó la madre del músico. La visita de la familia a la quinta de Olivos no pasó inadvertida y generó algunas críticas, razón por la cual el cantante publicó un descargo en sus redes sociales. “Tuve una charla con el Presidente. A base de esto, que sucedió hacia toda la gente, dedico estas palabras... Yo soy Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante; con tan solo 21 años me las arreglé como pude y logré muchas cosas, como formar y sacar a mi familia adelante. El Presidente me recibió para saber lo que él piensa y yo hacerle saber mi pensamiento”, manifestó.

L-Gante y Alberto Fernández Captura de pantalla

“Si el día de mañana hay otro Presidente y me recibe, también voy a estar. Porque tengo el privilegio y porque se me da la gana. A mí no me importan los partidos políticos, a mí me importa el pueblo y que su voz se escuche. A mí no me invitaron. A mí se me ocurrió la idea de conocer al Presidente de mi país. Y así fue”, cerró Valenzuela.