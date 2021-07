El duro momento de Alyssa Milano: “Tomo medicación todos los días”

“¿Te olvidaste de tomar tu medicación otra vez?”, fue la sarcástica pregunta de un usuario que impulsó a Alyssa Milano a hablar abiertamente sobre sus trastornos de salud mental y a pedir que se quite el estigma que hay sobre los fármacos psiquiátricos.

A través de sus redes sociales, la actriz estadounidense, de 48 años, sentenció: “En primer lugar, no, no me olvidé de tomar mi medicación. Tomo mi medicación todos los días”. En 2018, salió a la luz que la intérprete de Phoebe en la serie Embrujadas sufre ansiedad y pánico, entre otras afecciones. Por este motivo, pidió ayuda y tuvo que ser tratada.

Alyssa Milano habló de sus trastornos de salud mental

“Tengo ansiedad con trastorno de estrés postraumático complejo y trastorno de pánico, así que tomo mi medicación porque me gusta ser funcional”, agregó la artista.

Luego, Milano pidió dejar de usar los problemas de salud mental o los tratamientos con fármacos para estos como puntapiés para las agresiones. “¿Podemos intentar alejarnos del uso frívolo del lenguaje de salud mental como descriptores o insultos?”, reclamó la artista notablemente ofuscada.

Y pidió: “Creo que es hora de que desestigmaticemos los medicamentos de la salud mental como lo hemos hecho con otros, como el bótox”. Finalmente, le agradeció a sus tres millones de seguidores en Instagram por haberla escuchado.

El video fue visto por más de 300.000 personas y aclamado por miles de usuarios en Instagram, entre ellos, por famosos como Sharon Stone, que le escribió: “Brava”, junto a emojis de aplausos; y por el cantante Huey Dunbar, que puso: “Toma”.

Más allá de que expuso la pregunta agresiva que le había hecho un usuario, la artista no publicó su nombre ni se refirió a su identidad. Solamente quiso usar este comentario desubicado para hablar sobre un tema serio, como lo es la salud mental.

Esta no es la primera vez que Milano se refiere al trastorno psiquiátrico que afecta su calidad de vida. En una entrevista con la revista Time, contó que lucha contra la ansiedad desde el año 2011, luego de atravesar un cuadro de depresión posparto tras el nacimiento de su hijo Milo.

Alyssa Milano junto a su hijo Milo, recién nacido, y su madre Instagram: @milano_alyssa

“Mi viaje con las enfermedades mentales comenzó con mi viaje hacia la maternidad”, señaló. Y confió que la primera noche tras el alta médica ya sintió que había decepcionado a su bebé. “Sentí que había fracasado como madre, ya que no pude dar a luz por vía vaginal ni nutrirlo con la leche materna”, explicó.

Cada vez que puede, Milano intenta concientizar sobre los trastornos mentales y subraya: “Si necesitan ayuda, pídanla”.

En abril de 2020, la actriz tuvo coronavirus. En principio, los test le daban negativo pese a que tenía todos los síntomas y, tras dar positivo en el PCR, las manifestaciones del virus perduraron durante siete meses.

Alyssa Milano contrajo coronavirus en abril de 2020 Instagram: @milano_alyssa

“Esta era yo el 2 de abril, luego de estar enferma durante dos semanas, nunca estuve así de enferma”, reveló en Instagram, junto a una imagen en la que se la ve recostada en la cama con una máscara de oxígeno. “Todo me dolía. Perdí el sentido del olfato. Sentía que un elefante estaba sentado sobre mi pecho. No podía respirar. No podía retener comida. Bajé de peso. Estaba confundida, y tenía fiebre leve, con dolores de cabeza horribles”, describió.

