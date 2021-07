El duro momento de Karina La Princesita: perdió un juicio y deberá pagar $3 millones

Luego del ataque de furia que tuvo Karina La Princesita en Showmatch (eltrece), la cantante confesó en el programa conducido por Ángel de Brito los motivos de su malestar: perdió un juicio y deberá pagar $3 millones de resarcimiento.

“Yo me siento mal por lo que pasó. No necesité verme para darme cuenta de que había estado mal. Escuché un ´loco´ tuyo y fue un detonante, nunca me pasó, no es algo que me suela suceder”, confesó Karina. “Después de hablarlo con mi familia, de que me digan ´che, no daba´, pudimos entender qué es lo que me pasa. Me pasó algo importante pero, me parece, que mi gran problema es no permitirme estar mal”, continuó la cantante.

El juicio de los $3 millones

La Princesita explicó que, desde 2014, enfrenta diferentes frentes judiciales. “Hace diez días me avisaron, tiene que ver con cinco o seis juicios que tengo de músicos, perdí uno el año pasado de un montón de plata pero estaba trabajando mucho y dije ´yo puedo con todo’. Hace diez días me avisan que perdí un segundo juicio y eso me hizo mal porque dije ´este sí lo voy a ganar´. Eso es lo que me tiene mal. Yo era empleada como ellos de Los Serantoni (la productora musical); algunos van por todos y, otros, solo por mi”, denunció la cantante.

Al respecto, señaló que si bien presentó testigos y pruebas, no fue suficiente y la Justicia le falló en contra. “Se me cruzó por la cabeza que cuatro años de mi vida, incluido el que viene, si tengo trabajo, lo voy a tener que hacer gratis. Y me faltan tres juicios más que, si estos los perdí, a los otros, también los perderé. Para alguien que tiene plata, pagar cerca de tres millones de pesos en un año, por ahí pueden… Pero para otros que nos estamos rompiendo el alma hace un montón...”, señaló. “Yo estoy ganando plata recién hace poco, se me fueron las ganas de esforzarme”, se sinceró Karina.

Para concluir, la cantante admitió que la situación ya repercutió en su cuerpo: “Estoy haciendo terapia por otras cuestiones porque soy una persona que, cada tanto, me siento mal. Y siento que mi cuerpo está hablando. Hace diez días, cuando me enteré del juicio perdido, se me durmió la cara, por eso vino la ambulancia. Y haberme quedado en blanco y furiosa en el programa tiene que ver con que no estoy bien”.

