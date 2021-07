Le suspendieron la licencia de conducir a Matías Defederico tras cometer graves infracciones con su hija en el auto

Matías Defederico enfrenta un nuevo escándalo. Esta vez, el exjugador profesional de fútbol fue suspendido por 180 días para conducir cualquier tipo de vehículo, ya que desaprobó la revaluación psicofísica de aptitud que exigen las autoridades porteñas. La medida se da luego de que, en abril de este año, la expareja de Cinthia Fernández publicara imágenes en sus redes sociales donde quedó evidenciada su conducta inapropiada al volante.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) había solicitado la suspensión de la licencia de Defederico al gobierno porteño meses atrás. ¿La razón? El hombre se mostró en su cuenta de Instagram cometiendo algunas graves faltas de tránsito. En un video se pudo ver a su hija, menor de edad, viajando en el asiento delantero sin el cinturón de seguridad puesto. “Me pasó lo mismo que me pasa siempre”, dijo Cinthia Fernández en Los ángeles de la mañana (eltrece) al ver las imágenes. “Yo a él le tengo pánico en el auto, a veces cuando estaba conmigo manejaba con la rodilla porque iba con el celular y estábamos nosotras”, declaró.

En abril, Matías Defederico compartió imágenes de su hija, menor de edad, viajando en el asiento del acompañante sin cinturón de seguridad; ese episodio motivó la suspensión de su licencia Instagram Matías Defederico

Según entendió el organismo nacional, “al ser un personaje público, este caso tomó notoriedad y fue un claro ejemplo de lo que no hay que hacer al volante”. En un comunicado difundido en las últimas horas, la ANSV agradeció también el “trabajo en conjunto con las jurisdicciones para ponerle un freno a estas de conductas que ponen en riesgo la seguridad vial”. El director ejecutivo Pablo Martínez Carignano agregó: “Manejar tiene que ser entendido como una responsabilidad, donde no haya lugar para este tipo de imprudencias, en las que la vida de una persona inocente puede estar en peligro. Para quien no lo entienda así, estas son las consecuencias”.

Las infracciones de Matías Defederico al volante

De acuerdo con la entidad, Defederico infringió dos artículos de la Ley Nacional de Tránsito. En primer lugar, “la normativa dispone que todos los niños y niñas de hasta 10 años deben viajar sujetados en los asientos traseros del vehículo, utilizando el Sistema de Retención Infantil (SRI) adecuado según su peso y tamaño”. Por otro lado, tal cual explica el comunicado, “está prohibido el uso del celular durante la conducción”. Según el Observatorio Vial de la ANSV, el teléfono “es el principal factor de distracción al volante”.

Por todas esas razones, tras la viralización de las imágenes compartidas por el propio exfutbolista, el organismo solicitó a la Secretaria de Atención y Gestión Ciudadana de la Ciudad de Buenos Aires “suspender al responsable”. En consecuencia, Defederico fue notificado para volver a rendir la evaluación psicofísica de aptitud, que finalmente desaprobó y lo dejó inhabilitado para conducir.

