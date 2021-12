El duro momento de Sergio Lapegüe tras la mudanza de su hija: “Ahora viene el nido vacío”

“Y Mica Lapegüe se fue nomás a vivir sola…. Me podrán decir lo que quieran, ya era hora, ya está grande, dejala crecer, etc. Pero a mi me cuesta. Espero que me entiendan”, escribió Sergio Lapegüe en una emotiva carta publicada en su cuenta de Instagram. El periodista compartió este especial momento que atraviesan como familia debido a la mudanza de su hija, quien dejó la casa que compartían en Banfield y se fue mudó sola a Capital Federal.

Con un bolso en sus manos, el periodista se mostró ayudando a su hija a guardar sus pertenencias en su auto, mientras ella trasladaba otros elementos para equipar su departamento. “Está volviendo muy poco para mi gusto”, le reprochó su padre mientras la joven y su madre se reían. El momento quedó plasmado en un video en el que los tres tienen un ida y vuelta entre risas, pero también una despedida.

Entre mezcla de sensaciones, el periodista compartió el momento en el que su hija dejaba el hogar.

A sus 28 años, la hija mayor de Sergio Lapegüe dejó el hogar familiar para comenzar una nueva etapa en su vida: vivir sola. Mientras, su padres la apoyan con la decisión pero también la despiden con nostalgia.

Sin embargo, el conductor de TV aclaró que está atravesando un momento complejo y con un importante aprendizaje con respecto al crecimiento de su hija: “La verdad, la veo feliz. Y si ella es feliz yo también. A pesar de que la extrañe. Nosotros somos la familia del siempre juntos. Y ahora viene la etapa del nido vacío. Es parte de un camino que hay que transitar”.

Mica Lapegue se mudó

Además, indicó que era su esposa a la que notaba “más preparada para esta etapa”. “Yo tengo que crecer”, señaló. La carta y el video de despedida del periodista reflejó lo que muchos padres atraviesan cuando llega el momento en el que un hijo se independiza: la mezcla de sensaciones de felicidad y tristeza.

Mientras tanto, Micaela había comenzado a preparar su departamento en Capital Federal tres meses atrás. Mediante su cuenta de Instagram compartió las refacciones que realizó en lo que sería su nuevo hogar; luego llegó el momento de la mudanza y con ella la separación de sus padres. Finalmente, la joven se mudó pero claro que las visitas a Banfield no faltarán.

Departamento Mica Lapegue

El año laboral de la hija del conductor termina de la mejor manera, luego de consagrarse campeona de la segunda temporada de la edición famosos de El gran premio de la cocina famosos (eltrece). Cabe recordar que, desde que tiene 14 años, irrumpió en el mundo de la actuación con pequeños papeles en tiras nacionales como Patito Feo.

Audios ajenos

Fue a los 12 años que supo que quería dedicarse a la actuación, y empujada por este deseo comenzó su formación académica como actriz. Durante la pandemia se volvió viral tras mostrar su talento actoral realizando una sección que llamó Audios Ajenos, donde interpretaba grabaciones de otras personas con mucho humor y destreza.

Hoy, su sueño es vivir de la actuación y busca cumplir su deseo; sin embargo también decidió realizar una carrera universitaria, impulsada por el reconocido productor Quique Estevanez: “Él me recomendó tener un ‘Plan B’. Ahí pensé: ‘¡Wow! Si Quique me lo dice…'. Y me anoté en Gestión de medios y entretenimiento en la UADE. ¡Me falta la tesis y me recibo!”.