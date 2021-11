Revelan el duro desafío profesional que enfrenta Sergio Lapegüe en estos días: “Es muy difícil”

En los últimos meses, Sergio Lapegüe comenzó a hablar públicamente de una serie de aspectos de su carrera con los que no está tan conforme. En particular, desde que fue hospitalizado por el Covid-19, el comunicador comenzó a replantearse la cantidad de tiempo que dedica a su trabajo.

Así, el periodista lleva algún tiempo reflexionando sobre su entrega profesional y, finalmente, se conoció que abandonará algunas de sus actuales tareas en eltrece. En medio de rumores de un supuesto despido, ahora Ángel de Brito se refirió a la radical decisión que tomó su colega y despejó algunos comentarios en torno a una de las principales figuras de TN.

El comentario del conductor de Los ángeles de la mañana (eltrece) se produjo en sus stories de Instagram. A partir de preguntas, el periodista de espectáculos comenzó a interactuar con sus seguidores y uno de ellos quiso saber más del presente y futuro de Lapegüe. “La rompe en TN y en la radio”, explicó De Brito. “Le va muy bien con el noticiero. Es probable que deje algo el año que viene, porque es muy difícil hacer tres programas diarios. ¡Contámelo a mí!”, añadió.

Ángel de Brito habló de la situación de Sergio Lapegüe y despejó lso rumores de un supeusto supuesto despido

Días atrás, Lapegüe reveló una fuerte frase que le dijo un amigo y que le hizo replantearse su vida. Es que el periodista comienza sus días a las cuatro de la mañana y va de trabajo en trabajo durante toda la jornada. Ahora, a sus 57 años, decidió que quiere reordenar sus prioridades. En diálogo con Nosotros a la mañana (eltrece), Lapegüe contó que, tras quedar internado durante 21 días por Covid-19, comenzó a revalorizar las pequeñas cosas de la vida. Desde ese momento, el periodista empezó a plantearse la idea de abandonar horas de aire. Aunque hubo una situación puntual que lo empujó a tomar la decisión.

“Yo disfruto esto, estoy desde las 4 de la mañana levantado, haciendo un programa largo, son 4 horas hablando y la verdad es que me gusta. Pero después de meditarlo y charlarlo mucho con mi mujer y mis amigos, uno de mis amigos de la banda, Hernán Palazzo, me dijo antes del Covid: ‘Lape, si llegamos a viejos contando plata es porque hicimos mal las cuentas’”. “Le dije: ‘¿Vos querés llegar a viejo con plata?’. Y me dijo: ‘No, no, que hicimos mal las cuentas, gastémosla’. Ahí empecé a pensar para qué quiero tanta guita, ¿no? Puedo laburar un poco menos, vivo y hago lo que también tengo ganas de hacer”, sumó. Así, el periodista confirmó que ya conversó con las autoridades de eltrece para implementar esta serie de cambios que quiere para su vida. “No voy a dejar de laburar porque creo que me muero si dejo de trabajar”, concluyó.