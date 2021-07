La reacción de Barby Silenzi tras la descompensación del Polaco en La Academia

Luego de su performance en la noche del miércoles en La Academia (eltrece), Ezequiel “el Polaco” Cwirkaluk sufrió una descompensación y debió ser atendido de urgencia en el estudio. Poco después, el cantante se recompuso, pero el mal momento vivido alarmó a todos en el programa. En especial a su pareja, Barby Silenzi, que este jueves contó cómo había atravesado esa instancia. “La verdad es que me asusté mucho”, contó.

El Polaco había terminado su baile de cuarteto, acompañado por su nueva pareja en la pista, Celeste Muriega, y cuando salió de escena comenzó a sentirse mal. El cantante fue atendido de urgencia porque, según confesó después, tenía la sensación de que no podía respirar.

Este jueves por la mañana, Ángel de Brito pasó un audio del músico en su programa LAM (eltrece), donde él mismo relataba el momento que vivió. “Después del baile quedé medio agitado y en el corte me empecé a sentir mal. No podía respirar, se me cerraron los bronquios y la garganta y me agarraron ganas de toser, como que el aire no me entraba ni por la nariz ni por la boca. Ya estoy tranquilo, pero me pegué el susto de mi vida, nunca me paso algo así”, narró.

El Polaco se descompensó el miércoles en la noche en La Academia

Luego del mal momento, y ya en mejor estado, el Polaco volvió a su casa por sus propios medios. Pero en la noche del miércoles, en el momento más tenso del cantante, había alguien a su lado. Se trata de Barby Silenzi, la novia del Polaco, que estaba en el estudio, aunque no pudo bailar por tener una lesión en sus costillas.

“La verdad es que me asusté mucho, porque ver a tu pareja en esa situación, sabiendo que él es re fuerte y nunca le pasó nada es complicado”, confesó la modelo y bailarina al medio Ciudad Magazine este jueves al mediodía.

“Ver eso asusta un montón -agregó-. Me re asusté, pero estaba ahí conteniéndolo para que esté tranquilo”. Finalmente, Silenzi, que tiene con el Polaco una hija en común, Abril, de un año, contó que en ese mismo momento estaban yendo al médico “para que le hagan chequeos al Polaco”.

LA NACION