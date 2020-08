Luego del anuncio de Alberto Fernández sobre la vacuna contra el coronavirus, el conductor se mostró indignado en relación a algunas de las declaraciones de la conferencia Fuente: Archivo

Luis Novaresio se mostró muy enojado esta mañana en su programa de radio tras comentar las declaraciones del viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplac, y los dichos del presidente de la Nación, Alberto Fernández, sobre la cuarentena para frenar el avance del coronavirus.

"Si vos ponés cuarentena en base a datos que no son fidedignos hay algo que no me está cerrando", dijo esta mañana el conductor de Novaresio 910 (La Red), en relación a las afirmaciones que formuló Kreplak durante la entrevista que le hizo el periodista para el programa Animales sueltos (América), donde sostuvo que "los datos de los fallecidos por coronavirus que se dan a diario no son fidedignos, porque puede haber fallecidos de otros meses".

"No digo que manipulen los datos, pero si hay una dificultad administrativa para dar datos, que no invoquen esos datos para poner la cuarentena, eso es lo que estoy diciendo. Y trascartón, el Presidente dice: '¿De qué cuarentena me hablan?'", citó el conductor, en referencia al discurso del mandatario durante el anuncio de la producción nacional de la vacuna contra el Covid-19. "Que me sigan hablando de cuarentena es algo que me asombra", había dicho Alberto Fernández.

"Estoy sorprendido con este discurso, porque son ¡cinco meses de restricciones! Hay montones de personas que no pueden trabajar", exclamó Novaresio.

Cuando su compañera de equipo, Romina Manguel, agregó que no se trata que la misma cuarentena que comenzó en marzo, ya que "se fueron abriendo muchas actividades", el conductor replicó, ofuscado: "Dame porcentajes: ¿20%? ¿30%? Transporte no hay, no se puede circular, comercios no hay, salvo en lugares restringidos, los shoppings están cerrados, entonces no digamos que no hay cuarentena, los Tribunales no funcionan".

"El Presidente acaba de sacar un decreto que manda presa a la gente que reciba en su casa a familiares, ¿qué presidente me está diciendo que no hay cuarentena? ¿El que saca el decreto? En serio lo pregunto, no entiendo lo que está diciendo".

"Para mí quiere decir que no estamos en la cuarentena dura como en marzo", acotó Manguel. "Explicáselo al que hace cinco meses que no puede trabajar", cerró Novaresio.