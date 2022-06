Así es el exigido entrenamiento que realiza Chris Hemsworth para convertirse en Thor

Sus ojos celestes, su metro noventa y su físico imponente no pasaron desapercibidos para la industria del cine que encontraron en Chris Hemsworth al actor ideal no sólo para personificar al héroe Thor, sino para encabezar cada vez más proyectos que atraen, sin dudarlo, a una variada audiencia. El australiano que protagoniza La cabeza de la araña, la flamante película de Netflix dirigida por Joseph Kosinski -el mismo director de Top Gun: Maverick- se pone nuevamente en el cuerpo del integrante de Los Vengadores en la película Thor: Love and Thunder, que se estrenará en Argentina el próximo 8 de julio. En un momento de creciente estelaridad, los ojos del mundo se posan en el cuerpo del actor que a los 38 años no oculta su pasión por la actividad física, y en su rutina de entrenamiento.

“Sus rutinas de ejercicio y sus dietas suelen ser publicadas por distintas revistas como Men’s Health y Entertainment Weekly. Entrenar por diez largos años es un trabajo de tiempo completo. Eso y, encima, doce horas de rodaje al día es algo realmente agotador. Tanto él como su familia hicieron del entrenamiento un estilo de vida. Chris recorre un circuito de skate de la mano con su hija y su mujer hace lo mismo llevando un caballo entre obstáculos”, cuenta a LA NACIÓN Martín Colacilli (@martincolacillipf), director de Academia 2 dragones. Boxeo, surf y hasta pastoreo de ovejas corriendo son algunas de las actividades que se le conocen. Apasionado por el deporte, Hemsworth creó una aplicación de ejercicio físico, llamada Centr, donde comparte videos y fotos de su actividad, motivando a sus seguidores a imitarlo. También brinda consejos sobre nutrición y salud.

Así es el exigido entrenamiento de Chris Hemsworth, el actor de Thor, para estar en forma

Sus redes sociales son también un canal que el actor aprovecha para promover la actividad física. En @chrishemsworth detalla un plan de entrenamiento con mancuernas y con el peso corporal. Arranca con press de pecho con mancuernas en el suelo (acostado para asegurar la espalda, se flexionan los codos; se debería realizar sobre un banco para que el pectoral se mueva en todo su recorrido), con doce repeticiones; continúa con flexiones de brazos (fundamental el cuidado de la postura, con los músculos abdominales en tensión para que no se doble la espalda), con ocho repeticiones; y veinte segundos de descanso. Después realiza diez repeticiones de sentadillas con mancuernas (la ejecución técnica debe ser correcta; las mancuernas pueden ser perjudiciales en caso de principiantes ya que puede producir cambios posturales, aunque en personas entrenadas aumentan la intensidad del ejercicio) y ocho de sentadillas sin ningún elemento (trabajo poliarticular que activa muchos grupos musculares a la vez), y finaliza la serie, una vez más, con veinte segundos de descanso.

Chris Hemsworth trabaja su cuerpo con battle rope, un entrenamiento muy usado en Crossfit Instagram: @chrishemsworth

Luego es el turno de ejercicio de tríceps con mancuernas (es fundamental fijar los brazos y mantenerlos en posición vertical, mientras que el movimiento se produce en el codo), repitiendo doce veces y flexiones de brazos con las manos juntas (la ejecución técnica debe ser correcta y puede realizarse en cualquier lugar), cinco veces. Nuevamente, veinte segundos de descanso. La rutina sigue con doce estocadas hacia atrás con curl de bíceps (los principiantes que comiencen a pie firme y, una vez dominada la técnica, ir hacia adelante y luego hacia atrás), y ocho estocadas con salto (la ejecución técnica debe ser perfecta ya que el salto y la caída generan una alta carga y el movimiento explosivo genera inestabilidad). Y veinte segundos de descanso. Para terminar, ejecuta peso muerto (de alta complejidad, requiere de una buena postura, flexibilidad y excelente ejecución) doce veces, ocho burpees (con cuidado de no arquear la espalda; moviliza gran cantidad de grupos musculares al mismo tiempo) y termina con los veinte segundos de descanso. Repite la misma rutina cuatro veces.

“Es un plan de entrenamiento intenso y divertido que no es para cualquiera. Son ejercicios de alta intensidad, algunos con mancuernas, y requieren de una ejecución técnica muy elevada. Chris lleva años entrenando y puede ejecutarlos con maestría, pero las personas que se están iniciando deberían tomar algunos recaudos”, advierte Colacilli. Entre los consejos que da el entrenador, hay uno que es universal, que es contar con un apto físico. Además, recalca la importancia de consultar con un profesional de la actividad física, quien guiará las técnicas, posturas, pausas y peso de las mancuernas de manera personal. Y pone el foco en el tema de las pausas: “El sólo hecho de controlar el tiempo de las pausas hace que nuestro entrenamiento sea más efectivo, más intenso y más corto”, asegura. Según Colacilli los veinte segundos de descanso resultan poco tiempo en el caso de los principiantes, aunque admite que, en quienes están entrenados, mediante las pausas cortas, se genera una alta demanda del sistema cardiovascular.

El actor de Thor complementa su entrenamiento con ejercicios de boxeo Instagram: @chrishemsworth

En síntesis, “es una rutina muy intensa, divertida y variada, que se puede hacer en cualquier lugar. El peso y la utilización o no de mancuernas deben ser acordes al estado de entrenamiento actual de cada persona y a sus objetivos. Las pausas cortas generan un aumento en la demanda cardiovascular, pero es una buena práctica el hecho de comenzar a controlarlas para que el plan de entrenamiento sea más efectivo de acuerdo a cada objetivo. Debemos tener en cuenta que Chris es un atleta y su cuerpo no es producto de esta rutina, sino de años de entrenamiento, nutrición, vida sana y genética”, concluye el entrenador físico.