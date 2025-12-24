En fotos. Celeste Cid y Santiago Korovsky, enamorados en El Bolsón: la intimidad de su viaje de relax a la Patagonia

Celeste Cid y Santiago Korovsky se convirtieron, a fuerza de simpatía y naturalidad, en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo vernáculo. Desde sus redes sociales, los actores suelen compartir postales de sus viajes y sus momentos de relax, y este fin de año no es la excepción: la protagonista de Papá x dos subió a su cuenta de Instagram una serie de fotos de sus días en El Bolsón, donde disfruta de un tiempo de relax junto a su amor y a un grupo de amigos.

El creador de División Palermo, en medio de la naturaleza @mcelestia

El imponente paisaje del sur argentino @mcelestia

Celeste Cid mesclo postales de los paisajes de la Patagonia con fotos de ella y su amor @mcelestia

“Hay que venir, confirmo”, escribió la intérprete junto al álbum de fotos. Impactada por la belleza y la vastedad de la comarca andina y sus bondades naturales, Cid sumó al carrete varios paisajes, donde se destacaron las frondosas arboledas, las montañas imponentes y el cielo despejado y lleno de estrellas. También sumó algunas fotos de ella, algunas de su pareja, los dos libros que leyó y un momento de paz tirada en el piso de la cabaña que alquilaron con uno de esos textos entre las manos.

Además de los paseos y las caminatas, la actriz disfrutó del relax y la lectura @mcelestia

Celeste Cid en una postal "psicodélica", según Korovsky @mcelestia

Otra de las postales de Cid @mcelestia

Un amor inesperado

Cid y Korovsky oficializaron su noviazgo el 19 de enero de 2024, el día del cumpleaños número 41 de ella. El creador de División Palermo (Netflix) publicó una foto de la actriz y escribió: “Feliz cumple”, junto a un corazón celeste. Luego, subió una imagen de ambos durante una caminata al aire libre y agregó la tapa del libro, El segundo robo del siglo, de Jorge Larrosa, José Luis Estévez y Rodolfo Palacios, para referirse a la belleza de la actriz.

Ante esta ocurrencia, Cid replicó el posteo en sus historias y comentó: “Señor y señora Smith”, nombre de la película que protagonizaron Brad Pitt y Angelina Jolie hace dos décadas. A partir de ese momento no dejaron de gritar su amor a los cuatro vientos.

Una foto de las vacaciones de Celeste Cid y Santiago Korovsky en Corrientes hace unos meses (Fuente: Instagram/@santikorovsky)

Con el humor como estandarte

Además de compartir sus viajes juntos, la pareja suele usar las redes para divertirse. En septiembre tuvieron un romántico y gracioso ida y vuelta en la avant premiere de Papá X 2 del que no dudaron en reírse. “Celeste Cid y Santiago Korovsky enamorados en la alfombra roja del estreno de Papá x Dos”, escribió en su cuenta de Instagram la periodista Naiara Vecchio sobre un video en el que la actriz y el director intentan posar para sacarse una fotografía frente a los medios.

Con un perfil menos público que su novia, el creador de División Palermo denotó cierta incomodidad, a la que reaccionó con risas. El momento fue replicado por la protagonista de la comedia dirigida Hernán Guerschuny que etiquetó a su novio y sobre la imagen añadió: “Tu carita qué”.

Los actores en la Avant Premiere Papa x Dos Gerardo Viercovich - LA NACION

En ese sentido, él, desde sus stories no solo le respondió, sino que también se sinceró. “No sé qué hacer con mi cuerpo y mi cara en las alfombras rojas”, señaló y aprovechó la ocasión para hacerle un cumplido a su enamorada, quien se robó todas las miradas con un total blue a puro brillo. “Pero @mcelestia por suerte se roba todas las miradas”, añadió.

En las buenas y en las malas

Este año, Korovsky vivió uno de los momentos más difíciles de su vida: el 14 de mayo murió su abuela Myriam, una persona muy importante en su vida y una de las principales impulsoras de su carrera actoral. “Hoy se fue mi abuela Myriam. La persona con más fuerza que conocí, nos impulsó a todos a buscar nuestro camino, nos contó los cuentos más escatológicos que se podían imaginar y nos hizo reír muchísimo. Gracias por todo, te voy a extrañar. Te amo abuela”, expresó el creador de División Palermo (Netflix).

Celeste Cid se sumó a la despedida de Myriam

Aun con el dolor a cuestas, Korovsky se encargó de recopilar diferentes momentos que vivió con Myriam, como el día que le editó un libro de cuentos y otra postal cuando la llevó, junto a su hermana Daniela, a ver una obra teatral llamada Vivitos y coleando. Autora del libro Historias del ghetto y partícipe de todo su proceso formativo como artista, Myriam marcó la vida de Korovsky, quien no dudó en rendirle gratitud en su perfil público de las redes sociales.

“Te amo mucho, que Myriam te siga cuidando como vos la cuidaste a ella”, manifestó la actriz, conmovida por la muerte. Luego, en sus historias de Instagram, reposteó la foto con ella y Korovsky que el actor había sumado a su álbum: “Qué reina, Myriam. Qué suerte haberse tenido”, escribió.