El encendido ida y vuelta que tuvieron Yanina Latorre y la China Suárez en privado: “A mi no me grites”

En pleno escándalo por el Wandagate, Yanina Latorre le dio un consejo a María Eugenia “la China” Suárez, señalada como la tercera en discordia entre Mauro Icardi y Wanda Nara. La panelista le recomendó a la actriz centrarse en su carrera y no en sus parejas.

Este martes, durante la emisión de Los ángeles de la mañana (eltrece), Latorre contó que recibió un llamado de la China y que la charla no se dio en buenos términos. Si bien el contacto de la modelo fue para hablar sobre la información que dieron en el programa su nueva pareja, el español Armando Navareño, rápidamente el tema giró hacia la polémica con los Icardi.

“Ella me llama y me dice: ‘¿Qué obsesión tenés vos conmigo?’”, reveló la columnista, quien añadió que la expareja de Benjamín Vicuña se quejó de que realizaran “programas enteros hablando de ella”. Sin embargo, ese comentario molestó a Latorre, quien, según contó, rápidamente le retrucó: “‘Perdón, pero hacemos programas enteros hablando de Wanda, que es la famosa. Vos venís a ser la tercera en discordia que se gar… al marido”.

Luego de advertir que ese último dato no había sido negado por la China, Latorre sostuvo que la exCasi Ángeles la llamo a los gritos y que estaba en una postura “soberbia, antipática, seca y maltratadora”. Fiel a su estilo, Latorre contó qué le respondió a la China: “Tomá mi consejo, China, porque es muy triste la edad que tenés... cuidate y protegete. En todos los programas de lo único que hablamos es de tu vida sexual, nunca hablé de tus actuaciones o si ganaste un premio. Nadie sabe nada de tu carrera”.

Según contó Latorre, durante toda la charla la China estuvo comiendo en actitud sobradora

Lejos de quedarse callada, la actriz le respondió de forma irónica: “Ahora voy a anotar tu consejo entre las cosas importantes que me dice Yanina Latorre”. De acuerdo con el relato de Latorre, durante toda la charla, la China comía con una actitud sobradora.

Tras contar el intercambio, Latorre recordó que la madre de Rufina, Magnolia y Amancio le seguía gritando, por lo que ella también comenzó a los gritos. Eso habría molestado a la China, quien aparentemente respondió: “A mí no me grites porque no me grita ni mi mamá”. Esa respuesta generó que la panelista la dijera: “Estuvo mal tu mamá, dos gritos te tendría que haber pegado... Así saliste. En todos lados están diciendo que sos pu… y para mí no lo sos, lo que sos es mala persona, y de eso no se vuelve. Le cagaste la vida a [Eugenia] Tobal, le cagaste la vida a Pampita, le estás cagando la vida a Wanda y a unos cuantos más que tengo data y no se sabe, ¿no te da vergüenza? No fuiste al velatorio de tu papá, te peleaste con Gimena Accardi porque no la acompañaste con la muerte del hermano de Nico [Vázquez]’. ¡No saben todo lo que nos dijimos!”.