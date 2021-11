Yanina Latorre realizó nuevas revelaciones acerca del Wandagate en Los ángeles de la mañana (eltrece) este martes. Allí comentó que mantuvo una charla telefónica con Eugenia ‘la China’ Suárez y luego aportó más detalles de las repercusiones sobre el vínculo de la actriz con Mauro Icardi semanas atrás. Sin embargo, hubo un dato que llamó la atención ya que indica que la ex Casi Ángeles le habría seguido mandando mensajes al jugador del París Saint-Germain cuando ya se había desatado el conflicto mediático.

Según la panelista, la China la llamó para reprocharle que está “obsesionada” con ella, y le aclaró que su actual pareja, el español Armando Mena Navareño, no tenía novia antes de empezar su vínculo.

Eugenia 'la China' Suárez habló con Yanina Latorre (Foto: Instagram/@sangrejaponesa)

“¿Qué obsesión tenés conmigo?”, le habría preguntado la China bajo una discusión acalorada que se extendió por unos minutos. Como respuesta, Latorre le dijo que la persona famosa en el escándalo que la involucra no es ella, sino Wanda Nara. “‘Vos venís a ser la tercera en discordia que se gar… al marido”, sostuvo contundente.

¿La China Suárez le envió un mensaje a Mauro Icardi luego del escándalo?

Luego, la panelista aclaró que la actriz no le negó lo que ella le planteó: “Me llamó la atención porque me dijo ‘yo no te llamé para hablar de Wanda, te llamé para hablar de mi novio”.

La China Suárez se comunicó con Yanina Latorre (Foto: Instagram/@sangrejaponesa) Instagram @sangrejaponesa

“Ella (La China) le mandó videos haciéndose la autosatisfacción a varios futbolistas. Es una perversa. Wanda lo tiene porque estaba en el teléfono del chico. Icardi es muy bolu... porque no borró nada”, explicó Yanina, haciendo hincapié en que la filmación habría sido enviada por Telegram.

A esto se sumó la información de que existirían más videos que la expareja de Benjamín Vicuña le habría enviado a otros cuatro futbolistas.

Luego de escucharla, Ángel de Brito quiso saber un detalle muy puntual: “¿Cómo fue la comunicación entre la China y Mauro?”, le preguntó a Latorre, que inmediatamente le explicó: “Primero fue por Instagram que Wanda me jura que él lo cerró solo… pero la China le volvió a escribir por esa red social”.

Andrea Taboada intervino en la charla y sumó su punto de vista, lanzando la hipótesis de que alguien se puede estar haciendo pasar por la China en las redes.

Wanda Nara y Mauro Icardi estarían nuevamente atravesando una crisis (Foto: Instagram/@wanda_icardi) Instagram: @wanda_icardi

Yanina no quiso debatir con su compañeras al respecto y remarcó que todo lo que contó tiene el aval de que se lo relata una de las personas involucradas: la propia Nara. “Yo cuento la información que me llega de primera mano. Además, sino Wanda estaría en París con él, pero voló a Milán por trabajo”, expresó.