La mala relación entre Fabián Cubero y Nicole Neumann parece no tener fin. Acusaciones de un lado y del otro hacen que la escandalosa separación del jugador de Vélez Sarfield y la modelo llenen horas de televisión.

Lo mismo sucede con Micaela Viciconte, pareja de Cubero desde hace dos años. La exparticipante de Combate respondió en Incorrectas a las acusaciones por ruidos molestos que una supuesta vecina le envió a Angel De Brito a través de las redes sociales. "No sé qué vecina es. Empecé a averiguar un montón de cosas. No me voy a detener hasta que no sepa quién fue", señaló la panelista en el ciclo Incorrectas.

"Atando cabos, descubrí que la página desde la que hacen la denuncia era de una chica que es amiga de tal persona. No voy a decir quién es, pero esa página deriva a una de laburo que tiene que ver con decoración", indicó. "Da la casualidad que el domingo a la noche lo llama a Fabián esa tal persona y él no atendió. Al día siguiente sale todo esto y él le preguntó para qué lo había llamado, a lo que esta tal persona respondió que se le había disparado la llamada. Alguien con quien no se habla nunca".

Ofuscada, Mica dice: "Salgo a hablar porque dicen cosas de mi que no son ciertas. Me quieren hacer quedar como agresiva y eso no es cierto. Ya hablé con mi abogado, César Carozza y voy a iniciar acciones legales por daños y perjuicios". Vale recordar que el mensaje en cuestión también dejaba entrever que Viciconte maltrataría a las hijas que Cubero tuvo con Neumann.

"Desde el día que salió la cautelar [pedida por la modelo para que ni Viciconte ni Cubero muestren ni hablen de sus tres hijas], nunca más hablé. Quién habla entonces. Jamás tuve un quilombo y me molesta que me ensucien", finalizó.