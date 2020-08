Nicole Neumann explotó al conocer que una víctima de asalto tuvo que indemnizar al ladrón Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de agosto de 2020 • 09:27

Indignación en vivo. En el marco de un nuevo caso de inseguridad, Nicole Neumann protagonizó un fogoso episodio en Nosotros a la Mañana cuando, en medio de un móvil con un vecino de Loma Hermosa, se enteró que una persona que intentó delinquir recibió una indemnización por parte de la victima.

"Disculpame, ¿yo escuché mal o vos dijiste que tuviste que indemnizar al delincuente?", interrumpió cuando el entrevistado comentaba lo ocurrido. Tras recibir la afirmación del hombre, su reacción casi no tuvo filtro: "definitivamente es el mundo del revés, una vez más el mundo del revés".

Nicole Neumann se indignó en vivo con el delincuente al que indemnizaron 01:00

Video

El comentario no pasó desapercibido y casi a eco el resto del panel pidió una explicación más precisa. "Yo simplemente le pedí mis herramientas de trabajo. Lamentablemente no me las devolvió, pasamos a fuerza mayor, le tiré un par de tiros al piso para que me devuelva las cosas y ahí está, me denunció él. Todo al revés", explicó Ismael, el vecino de Loma Hermosa.

Su respuesta dejó perplejo al estudio y entonces la modelo comentó: "Ah, una cosa de locos. O sea, no digo que esté bien que vos portes armas, pero claramente está pésimo que encima tengas que indemnizar al que te quiso robar tus propias herramientas de trabajo cuando uno trabaja dignamente y no robándole al resto de la gente".