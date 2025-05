El Eternauta: el final de la serie explicado

ATENCIÓN, ESTA NOTA CONTIENE SPOILERS

Una de las producciones argentinas más esperadas de los últimos años desembarcó oficialmente en Netflix y causó una verdadera revolución. A pocas horas de su estreno, El Eternauta, una adaptación del cómic escrito por Héctor Germán Oesterheld y con dibujos de Francisco Solano López, con Ricardo Darín como Juan Salvo y la dirección de Bruno Stagnaro, ya se volvió tema de conversación en las redes sociales.

Los usuarios quedaron fascinados al ver en la pantalla distintas locaciones de Buenos Aires cubiertas de nieve e invadidas por bichos gigantes. Pero, aunque ya se confirmó oficialmente que habrá una segunda temporada, el final de la primera parte dejó a los espectadores con algunas preguntas.

El Eternauta, en Netflix: el tráiler de la serie con Ricardo Darín

La historieta en la cual está basada la serie se publicó entre 1957 y 1959 en formato serializado en la revista Hora Cero Semanal. Con el correr de los años, se convirtió en un clásico de la ciencia ficción argentina y lectura obligatoria en varios colegios secundarios. La historia, ambientada en Buenos Aires, comienza durante una noche de verano en la que se corta la luz y cae una nevada mortal que obliga a las personas a refugiarse y buscar la forma de sobrevivir. Pero, la toxicidad del ambiente y los letales bichos gigantes que aparecen no son la única amenaza, sino que se enfrentan a una fuerza misteriosa y mucho más poderosa. Juan Salvo y su grupo de amigos se darán cuenta de que si quieren vivir, tendrán que trabajar juntos, porque solo nadie se salva.

La primera temporada de la serie tiene seis capítulos de entre 45 minutos y una hora de duración. Aunque Darín ya confirmó que la historia continuará, esta entrega tuvo un final abierto lleno de interrogantes.

Tras superar la nieve y sobrevivir a un ataque en un shopping, Juan Salvo y su familia se dirigen a Campo de Mayo, donde está la llamada “resistencia”. Tras unos días allí, se sube a un tren con sus amigos y un grupo de sobrevivientes y cruzan la ciudad para dar un mensaje por radio para alertar sobre la situación. Si bien logran el objetivo, las cosas se salen de control rápidamente.

Los primeros seis episodios de El Eternauta ya están disponibles en Netflix NETFLIX

En el último episodio, durante una partida de truco nocturna, Lucas (Marcelo Subiotto) pierde los estribos y apuñala a Omar (Ariel Staltari). Mientras Alfredo Favalli (César Troncoso) cuida a su amigo herido, Juan Salvo sale a perseguir a Lucas. Lo encuentra en la terraza del edificio, parado al borde del abismo. Detrás de él está la cancha de River, bañado en una luz azul. “Está relampagueando”, dice con una sonrisa y, acto seguido, se lanza al vacío.

Las acciones de Lucas, su agresividad y violencia también se ven reflejadas en otros integrantes de la resistencia quienes, inesperadamente, comienzan a atacar a Juan Salvo y su grupo. Ellos piensan que se “cambiaron de bando” y los traicionaron, así que se suben a un tren y se escapan. Mientras Favalli vuelve Campo de Mayo para avisarle al resto lo que pasó, Juan va con Franco (Jorge Sesán), el maquinista, y se dirigen a la cancha de River para investigar la misteriosa luz. Cuando llegan, se encuentran con un escenario espeluznante.

Según se pudo deducir del final de la serie, Clara, la hija de Juan, estaría controlada por los invasores NETFLIX

Llegan a la cima de un edificio para tener una mejor visual y ahí Juan tiene una revelación: a lo largo de la historia tuvo una serie de flashes que en realidad eran visiones sobre el futuro. Eso que imaginó finalmente estaba sucediendo. “Yo estuve acá antes. Esto ya lo viví”, dice. Desde allí ven a un ejército de personas armadas, incluida la joven que vio en el tren mientras buscaba a su hija, y los bichos. En el centro hay una luz azul que esconde a una figura de manos largas y muchos dedos, una suerte de mitad humano y mitad extraterrestre. “Ese es el verdadero enemigo”, afirma Juan. “Esa cosa los controla, son como robots”, reconoce Franco.

Al final de la primera temporada, Juan Salvo entiende que enfrentan un peligro mucho más grande del que imaginaban NETFLIX

En los segundos finales, Salvo tiene una suerte de visión en la que ve a su hija Clara, que está en Campo de Mayo, practicando tiro, cuando él le prohibió agarrar un arma. Por la expresión de ella, y teniendo en cuenta las situaciones pasadas (como por ejemplo que no recordaba haber estado en el velero de su padrino), parecería que también está siendo manipulada mentalmente por los invasores. La cuenta de YouTube Resumiendo (series) explicó la serie y sobre este tema señaló: “Juan comprende que su hija en algún momento de regreso a casa fue controlada por la mano y que este extraterrestre es realmente el enemigo al que se enfrenta”. Al final de la primera temporada, Juan entiende que todo lo que vivieron era solo el comienzo y que los espera un enemigo aún más grande.

El final abierto planteó varios interrogantes. ¿Qué o quién está detrás de la invasión? ¿Cómo se formó el ejército? ¿Favalli logró llegar a Campo de Mayo? ¿Clara está siendo manipulada por los invasores? Estos interrogantes podrían ser respondidos en la segunda temporada. El propio Ricardo Darín contó en Olga que van a contar “toda la historia, de principio a fin. Y el final de la primera temporada no concluye”. Sin embargo, no hay fecha de estreno, puesto que además remarcó que aún no comenzaron a grabar.