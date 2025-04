El Eternauta: el significado detrás del nombre de la nueva serie furor de Netflix

Se terminó la espera y finalmente Netflix estrenó, este miércoles, en todo el mundo la primera temporada de El Eternauta. Se trata de la esperada adaptación de la icónica historieta creada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, publicada por entregas a fines de los años 50 en la revista Hora Cero y consagrada con el tiempo como una de las novelas gráficas más influyentes de la ciencia ficción. Dirigida por Bruno Stagnaro y escrita en colaboración con Ariel Staltari y Martín M. Oesterheld, la serie transcurre en la Argentina actual, durante una sofocante noche de verano en Buenos Aires, cuando una nevada mortal comienza a caer y transforma todo para siempre. En medio del furor por el estreno, muchas personas comenzaron a preguntarse qué significa la palabra Eternauta, un término clave dentro del relato que despierta curiosidad por su carga simbólica y su profunda conexión con el mensaje de la obra.

La palabra Eternauta no es un simple nombre, sino una construcción cargada de sentido. Al descomponerla, surge “eter-”, una raíz que remite al éter, lo eterno, aquello que trasciende el tiempo, y “-nauta”, del griego nautēs, que significa navegante o viajero. Así, Eternauta puede interpretarse como el “viajero de la eternidad” o el “navegante del tiempo”, una figura que no solo transita por el espacio, sino también por distintas dimensiones temporales, marcadas por el dolor, la resistencia y la memoria colectiva. Es un título que anticipa no solo una historia de ciencia ficción, sino también una travesía filosófica y política.

El Eternauta se estrenó este miércoles 30 de abril

Esta noción de viaje eterno se potencia al entender las raíces literarias de la historia, puesto que Héctor Germán Oesterheld se inspiró en la figura clásica de Robinson Crusoe, el náufrago de la novela de Daniel Defoe. Pero mientras aquel personaje buscaba sobrevivir en soledad en una isla desierta, Juan Salvo, el protagonista de El Eternauta, se enfrenta a un mundo en guerra, hostil y devastado, pero lo hace acompañado. La supervivencia, entonces, no es individual: Oesterheld propone una visión más humana, en la que el valor reside en la solidaridad, el trabajo en equipo y el sacrificio colectivo.

Entonces, se puede decir que El Eternauta no es solo Juan Salvo, sino cada persona que resiste, que se mantiene en pie ante lo desconocido, que lucha junto a otros frente a la opresión o la catástrofe. En esa figura del viajero eterno, que atraviesa tormentas de nieve mortal y batallas imposibles, se presenta también una metáfora de la resistencia argentina, de quienes avanzan incluso cuando el futuro parece incierto.

La trama de El Eternauta, la serie que da que hablar en Netflix

El Eternauta narra la historia de Juan Salvo, un hombre que, junto a su familia y amigos, se ve atrapado en una Buenos Aires sumida en el caos tras una nevada mortal que acaba con gran parte de la población. Lo que al principio parece una catástrofe climática, pronto se revela como el primer paso de una invasión extraterrestre. A partir de ese momento, los personajes deben organizarse, resistir y luchar para sobrevivir, en una trama que pone en el centro la importancia de la solidaridad y la acción colectiva frente a la adversidad.

La serie, producida por Netflix y ambientada en la Argentina actual, combina elementos clásicos de la ciencia ficción con un fuerte mensaje social y político. Con una destacada puesta en escena y un elenco encabezado por Ricardo Darín, El Eternauta no solo busca cautivar por su historia atrapante, sino también rendir homenaje al espíritu original de la historieta de Oesterheld, que retrata la resistencia de un pueblo frente a lo desconocido y lo devastador.