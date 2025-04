Quiénes son los famosos que podrían participar de la nueva edición de MasterChef

Este año Telefe se prepara para volver al ruedo con uno de los programas más exitosos del canal: MasterChef. En esta nueva edición un grupo de personalidades del espectáculo se pondrá los delantales para deleitar al jurado con sus preparaciones. Si bien aún no hubo anuncio oficial, todo indica que Wanda Nara volverá a repetir su rol de conductora. Asimismo, el jueves en LAM (América) dieron a conocer quiénes son las celebridades que estarían en conversaciones para sumarse al reality. Según Ángel de Brito, algunos fueron sugeridos por la conductora y otros por el canal. Entre los nombres más resonantes se destacan los del actor Sebastián Estevanez, el cantante Santiago ‘Chano’ Moreno Charpentier y la actriz Florencia Peña.

El jueves al comienzo de LAM, Ángel de Brito reveló que tenía en su poder los sobres con los nombres de los posibles participantes de la nueva edición de MasterChef. “Muy buenos nombres. Todos tienen un cuento detrás, están muy bien pensados y muy bien elegidos”, afirmó el conductor y señaló que algunas de las figuras ya están confirmadas y otras están “charlando condiciones”. Según detalló, el programa se estrenaría en junio pegado a Gran Hermano.

El equipo de la última edición de MasterChef: Donato de Santis, Wanda Nara, Damián Betular y Germán Martitegui (Foto: Instagram @wanda_nara)

Para presentar el contenido del primer sobre, dio algunas pistas. Un “actor, galán, número uno”. ¿Quién? Sebastián Estevanez. Luego anunció a una actriz. “La queremos”, afirmó y acto seguido reveló el nombre de Flor Peña. Después indicó que el canal estaba en conversaciones para tener a un “cantante número uno de años”, nada más y nada menos que el líder de Tan Biónica, Chano. “Si llegan a cerrar este los felicito”, comentó.

Luego presentaron a uno de los nombres que, de concretarse, sería una de las participaciones más comentadas, sobre todo por su vínculo con Wanda Nara. “Él no es escandaloso, estuvo involucrado en escándalos”, sostuvo Yanina Latorre para referirse al exfutbolista Maxi López, exmarido de Nara y padre de sus tres hijos mayores. Aunque su divorcio no fue precisamente amigable, actualmente los ex mantienen una buena relación.

En LAM revelaron quienes serian los nuevos participantes de MasterChef

Acto seguido, el conductor comenzó a revelar los nombres del resto de los famosos que podrían participar de la próxima edición del reality. Luego anunció el nombre de Lizy Tagliani y el de dos angelitas que estarían en el radar de la producción de Telefe: Marcela Feudale y Yanina Latorre. “No me da el tiempo, no dejaría ninguno de mis laburos. No puedo, no sé cocinar”, dijo la primera, aunque no negó del todo una posible participación. La conductora de Sálvese quien pueda (América TV), en tanto, sostuvo que no dejaría ninguno de los trabajos que tiene actualmente, por lo que puso en duda su convocatoria.

Según revelaron en LAM (América) Sebastián Estevanez, Florencia Peña y Chano podrían ser parte de la nueva edición de MasterChef (Foto: Instagram @sebastian.estevanez / @flor_de_p / @chanotb)

A su vez, el conductor comentó que a la producción de MasterChef le gustaría tener en la cocina al conductor de Intrusos (América TV) Adrián Pallares y también sacó de uno de los sobres el nombre de Rocío Oliva, la expareja de Diego Armando Maradona. También reveló que estarían interesados en convocar a Zaira Nara, aunque Yanina Latorre afirmó que sería difícil que la hermana menor de Wanda Nara acepte la propuesta.

Luego, dieron el nombre de tres mujeres más que habrían sido tentadas para sumarse al reality. ¿Quiénes? Flor Jazmín Peña, Nicole Neumann y Carolina ‘Pampita’ Ardohain. El último de los 14 sobres, en tanto, contenía el nombre de Juan Carlos Icardi, el padre de Mauro Icardi, con quien el futbolista siempre tuvo una compleja relación. Sin embargo, tras su separación, Wanda Nara se mostró cerca de él y hasta lo saludó por su cumpleaños.