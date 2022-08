Luis Majul se indignó con Aníbal Fernández por su irrespetuosa respuesta a una periodista: “Maleducado”

Luis Majul criticó en términos muy duros este lunes al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, por responderle de manera irrespetuosa a una periodista que le había hecho una pregunta sobre el acuerdo para mantener la paz frente al departamento de Cristina Kirchner.

“Quiero discutir algo que me molestó mucho esta mañana y me sacó de quicio. Aníbal Fernández contestándole a nuestra colega Rosario Bigozzi de una manera impropia”, destacó Majul durante el pase del noticiero 8.30 AM que conduce con Marina Calabró y Débora Plager con el programa de Luis Novaresio, Buen día Nación, por la pantalla de LN+.

El periodista se refirió a la manera en la que el ministro le respondió a la cronista de radio La Red, FM Milenium y A24, después de que ella le repreguntara al funcionario si había habido “acuerdo” entre el Gobierno de la Ciudad y la Nación por el dispositivo de seguridad en torno al departamento de la vicepresidenta en Recoleta. El mencionado barrio se ha visto convulsionado desde la semana pasada por la vigilia que realizan militantes kirchneristas en rechazo a la acusación del fiscal Diego Luciani por considerarla “jefa de una asociación ilícita”.

"Un maleducado". Majul cruzó a Aníbal Fernández por la actitud con una periodista

“Aníbal Fernández, el maleducado, no quiso hablar cuando le propusimos hacerlo cara a cara. Claro, él se para donde le conviene. Miren lo mal que le responde a nuestra colega Rosario Bigozzi que se tiene que bancar esto”, anticipó Majul y mostró el clip donde el ministro, luego de escuchar la pregunta de la periodista, le responde: “¿Qué partido estás viendo tía? Lo acabo de explicar y usted no me escuchó”.

Sin embargo, Bigozzi replicó: “Pero la palabra ‘acuerdo’ usted no la usó”. Pero Aníbal insistió: “No me escucha. Le estoy diciendo la hora en que nos juntamos, cuales son los temas que tocamos, cuales fueron las cosas que planteamos y usted me pregunta si hubo un acuerdo. Acordamos encontrar el formato para que esto se pudiera resolver”, respondió el ministro.

Aníbal Fernández había criticado al Gobierno de la Ciudad por el dispositivo de contención de la Policía de la Ciudad. “Fue una cosa sin sentido. ¿Qué, la van a encerrar? ¿No van a dejarla que se mueva, o que tome las decisiones que se le ocurra?”, dijo y agregó que “los resultados de ese operativo no fueron buenos. No fue acertada la decisión de la Ciudad”.

La policía durante la manifestación por el vallado fuera del domicilio de Cristina Fernández de Kirchner. MARCOS BRINDICCI - LA NACIÓN

“Alguien le tiene que enseñar educación al ministro que es nuestro servidor público. Un verdadero maleducado, más allá de la sanata con la que habla”, lo criticó Majul. “Pero, además, nunca quedó claro, porque primero dijo ‘acuerdo’ y después que se había incumplido. Y aunque hubiera quedado claro me parece que no ha lugar. Uno no quiere correr el eje, pero hay que animarse a decirle que la está tratando mal, también los colegas que sean solidarios con ella”, agregó Marina Calabró.

“El kirchnerismo incumplió el acuerdo”

Anoche, el gobierno porteño denunció que el kirchnerismo incumplió la tregua entre ambos, dejando la situación en la calle con final incierto. El ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro dijo que si no liberaban la calle, la policía porteña iba a reprimir.

“No queremos invisibilizar a la militancia, es un derecho constitucional, pero eso no puede tener de rehén a los vecinos del barrio. Si no liberan, vamos a actuar con firmeza”, dijo D’Alessandro. Esta mañana ratificó sus dichos y sostuvo que “No me va a temblar el pulso para usar la fuerza pública y recuperar la paz social”.

En este sentido, Luis Novaresio afirmó que “los hechos demuestran que el acuerdo no existió”. Y agregó que “cuando Cristina Kirchner hace su alegato de facto por las redes, pateó el tablero y decidió que las instituciones son un obstáculo”. Por este motivo, consideró: “Lo que vimos este fin de semana es un acto de patoterismo antidemocrático de Cristina. Estamos en un momento donde la violencia física ha sido desatada por el kirchnerismo”.

“Este señor es el ministro de Seguridad de un país donde todos los días matan gente”, concluyó Plager.