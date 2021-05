El exabrupto de Paulina Cocina con una seguidora: “¿Quién te creés que sos?”

A pesar de caracterizarse por su estilo cómico y su buen ánimo, Paulina Cocina también tiene días de mal humor. Este miércoles, la cocinera admitió que no tenía “ganas de ser buena onda” y se lo hizo saber a sus seguidores de Instagram. Incluso, tuvo un exabrupto con una joven que le escribió por mensaje privado.

“¿Saben qué me está pasando en este preciso momento?”, comenzó a decir la influencer en un video que publicó en sus stories. Directa y sin más introducciones, lanzó: “No tengo ganas de ser buena onda. No lo intento. Pocas palabras y con la cara que tiene que ser”.

Paulina Cocina admitió que no tenía ganas de ser buena onda - Fuente: IG Stories

Luego, continuó: “Si tengo cara de culo, fumatela si hay algún motivo. Si no, no lo pondré. Estoy con pocas pulgas”. Además, agregó: “El tema es que se siente muy bien y no estoy maltratando a nadie. Simplemente estoy siendo por de más directa. Normalmente soy directa, pero hago un esfuerzo por mantener formas, pero hoy no estoy haciendo ese esfuerzo”.

Para demostrar su punto, les pidió a los internautas que le hicieran preguntas y les avisó que iba a responderles “sin filtro”.

Si bien la mayoría de sus contestaciones fueron tajantes y sinceras, la cocinera perdió los estribos cuando una seguidora le escribió que estaba manteniendo una relación casual con una persona que parecía querer algo más serio, por lo que necesitaba saber si estaba bien “desaparecer” y no responder más mensajes.

“Siento que mi chongo está flashando amor y yo no sé si estoy en esa. ¿Ghosteo sí o no?”, fueron las palabras que eligió la usuaria para escribirle a Paulina.

El exabrupto de Paulina Cocina con una seguidora - Fuente: IG Stories

Visiblemente enojada, la influencer arremetió: “¿Quién carajo te creés que sos? Escuchá lo que estás diciendo: ‘Siento que una persona con la que estoy, me ama. ¿No le hablo nunca más y no le digo nada?’”.

El tema molestó a Paulina, quien siguió: “O sea, ¿se puede ser tan soreta? ¿Quién sos?”. En ese momento, quiso decir el nombre de la seguidora, pero se abstuvo: “Si te da miedo que diga tu nombre, es porque te interesa ese chico. Ojalá te deje él y te arrastres seis meses”.

LA NACION