La sorprendente irrupción de Matías Martin en el programa de Pampita: “¿Qué es esto?”

Pampita Ardohain fue sorprendida en vivo por Matías Martin, quien irrumpió en su programa por un curioso motivo. El conductor radial ingresó al estudio de Pampita Online (Net TV) para entregarle un regalo de parte de su esposa, Natalia Graciano, y la modelo no podía salir de su asombro. “Mi mujer me mandó a traerte ropa”, se sinceró el periodista.

El miércoles la conductora comenzó el ciclo con la clásica presentación de sus panelistas, pero tuvo una inesperada interrupción que cambió los planes. Desorientada, la modelo hizo una pausa y anunció: “Me dicen que viene alguien, a ver quién es, ¿quién viene?”. Al instante apareció Martin, por la misma puerta por donde ingresan los demás integrantes del programa.

“¡Hola Caro! Mi mujer me mandó a traerte ropa”, confesó el conductor radial, mientras se sacaba el doble barbijo y le entregaba una bolsa con el conjunto que preparó su mujer para la futura mamá. “¿Qué es esto? ¿Una cámara oculta?”, se preguntó Pampita, quien reaccionó con mucha simpatía ante el gesto.

Matías Martin Irrumpió en el programa de Pampita por un pedido de su esposa - Fuente: Net TV

“El señor Matías Martin con nosotros, ¡qué sorpresa!”, comentó emocionada, mientras abría en vivo el regalo para mostrar el cómodo pantalón sin cierre, holgado en la cintura y elastizado en las piernas, y la camisola beige a juego.

“Desde que me invitaste al programa que mi mujer me dijo que traiga esta ropa, pero hace semanas que me la olvido”, reconoció el periodista. La modelo aseguró que el outfit que preparó Graciano, que tiene su propia marca de ropa, le resulta ideal para su séptimo mes de embarazo y prometió que en otra emisión lucirá el regalo.

“Telas de muy buena calidad y sobre todo, máxima comodidad”, aseguró Martin, como buen promotor del emprendimiento de moda de su mujer. Feliz con el presente que la trajo su invitado sorpresa, la modelo lo despidió y cerró el momento con picardía: “Hoy son todas sorpresas, ya no sé quién va a entrar por esa puerta dentro de un rato, ¡qué mágico que es este programa!”.

LA NACION