José Mourinho lanzó un filoso dardo contra Mauro Icardi y el futbolista respondió con una contundente foto

El ida y vuelta entre José Mourinho y Mauro Icardi subió de tono en las últimas horas. Todo comenzó el 3 de febrero de este año, cuando el Galatasaray -equipo de Icardi- venció por 1-0 al Gazintep y en dicho encuentro, el árbitro del encuentro omitió cobrar un penal en contra de este equipo por una mano del jugador Davidson Sánchez.

El posteo de José Mourinho que despertó la bronca de Mauro Icardi

Al día después, fiel a su estilo, Mourinho se despachó con un contundente descargo en las redes sociales que no pasó por desapercibido. "En la Copa del Mundo de Balonmano que finalizó el pasado domingo, mi Portugal alcanzó brillantemente las semifinales y quiero felicitarles por semejante logro y por el impacto que crearán en la juventud de nuestro país", manifestó el entrenador acerca del favoritismo arbitral con el Galatasaray.

A raíz de ello, Icardi, quien se recupera de una lesión ligamentaria, salió a la carga contra el portugués y, de manera sutil, elaboró un posteo en Instagram donde calificó al portugués de “The Crying One”, la cual, traducida al castellano, significa “el llorón”. Esta mención viene a cuenta del apodo “The especial One” que recibió Mourinho por su gran cantidad de títulos como líder de un equipo.

La chicana de Icardi contra Mourinho, quien no se quedó callado y apuntó contra sus cuestiones personales

Tras la acusación y la respuesta, Mourinho elevó la apuesta y se metió en cuestiones personales de Icardi al calificarlo como “la cabra” en una conferencia de prensa. “En relación a los comentarios o los posteos de Icardi... Icardi es un GOAT y me niego a comentar las palabras de un GOAT, es muy grande. No comento”, deslizó, irónicamente, el reconocido director técnico que se sumó -inesperadamente- al Wanda Gate con un comentario punzante, acerca de las infidelidades que sufrió el futbolista cuando estuvo con Wanda Nara.

El filoso dardo de José Mourinho contra Mauro Icardi

Esta declaración del actual DT del Fenerbahçe -acérrimo rival del Galatasaray- revoloteó en todos los medios de comunicación y llegó a oídos de Icardi, quien le siguió el juego y publicó dos historias de Instagram dirigidas hacia el portugués.

"Un saludo a mis críticos", detalló Icardi quien volvió a incluir a Jhonny Depp en sus psoteos

En la primera, de manera directa, utilizó una foto de Jhonny Depp y apuntó contra Mourinho y las personas que están en su contra: “Un saludito a mis críticos, su esfuerzo por opinar gratis sobre mí es admirable... Falta poco Johnny. Cada vez menos... TIC, TAC, TIC, TAC...“.

Mauro Icardi se auto percibió una cabra a raíz de los dichos de Mourinho e incluyó los títulos que ganó como jugador del Galatasaray

La siguiente, horas más tarde, fue más al grano y contundente contra el extécnico del Real Madrid, donde incluyó una foto de una cabra con la remera del Galatasaray y, al lado de ella, los dos trofeos de la liga local que conquistó, sumado al de la Supercopa de Turquía.

En tan solo nueve días, Mourinho e Icardi lanzaron declaraciones cruzadas en los medios de comunicación y avivaron una polémica inusitada hasta entonces. Sin contemplaciones, el director técnico portugués apuntó contra cuestiones de la vida privada del delantero rosarino, quien recogió el guante y, durante la jornada de este jueves, apeló a su sentido del humor para autopercibirse una cabra, a la que le agregó las diferentes conquistas deportivas en el fútbol turco, donde es ídolo del Galatasaray.