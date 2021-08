El fuerte descargo de Mariana Lestelle contra Jimena Barón y otros influencers: “La pandemia no terminó”

La médica Mariana Lestelle criticó rotundamente a Jimena Barón y a un grupo de famosos e influencers por mostrarse en una fiesta sin respetar los protocolos para prevenir contagios de Covid-19. Es que, tal cual pudo verse en las redes, Flor Vigna, Facundo Mazzei, Lizardo Ponce, Jimena Barón y Candela Ruggeri asistieron a la popular fiesta Bresh y se tomaron varias fotos abrazados, sin barbijos ni distanciamiento.

La fiesta Bresh fue creada por un grupo de amigos en 2016 y su popularidad dio un salto definitivo durante la pandemia, cuando comenzó la edición “Bresh en casita”, -en el marco del boom de las fiestas virtuales- desde su cuenta de Instagram. Con miles de asistentes de todo el país y de distintas partes del mundo, el evento se consolidó como uno de los más convocantes durante el confinamiento, empujado por la popularidad de algunas estrellas que lo siguen de cerca, como Angela Torres, Dyhzy, Wos, Gimena Accardi, Ofelia Fernández, Santi Maratea, Valen Madanes, Louta, Ramiro Bueno, Victoria Garabal, PedritoVm, Nicki Nicole, Maia Reficco, Nati Jota y Mica Suarez.

Al regresar los eventos presenciales-que aún exigen protocolo- el evento tomó otra dimensión y empezó a organizarse en lugares como el Hipódromo de Palermo, aunque con burbujas. Si bien se siguen pidiendo algunos parámetros de seguridad sanitarios a los participantes para evitar nuevos brotes, según se pudo ver en algunas imágenes, al menos algunos de los asistentes no los habrían respetando.

Mariana Lestelle hizo un fuerte descargo en Twitter por una foto de la fiesta Bresh

“Esta foto es del Instagram de Laura Ubfal”, comenzó la médica Mariana Lestelle desde su cuenta de Twitter, en la que compartió una foto de Vigna, Mazzei, Ponce, Barón y Ruggeri en la fiesta Bresh. “La pandemia no terminó. Todos los que veo en la foto tienen un trabajo que no están cuidando, no están cuidando a sus compañeros. Ya dije mil veces que lo del Presidente está mal, rendirá cuentas a la Justicia. Pero esto también lo está”, señaló la profesional médica de fuerte presencia mediática.

La foto que publicó Laur Ubfal e indignó a Mariana Lestelle

“De fiesta con la reina del Fernet”, había escrito Ubfal en una publicación que compartió en Instagram. Además de las críticas de Lestelle, la publicación de la periodista de espectáculos recibió cuestionamientos de sus seguidores que, en el mismo sentido, señalaron la falta de protocolos de las figuras mediáticas.

Las críticas a la foto que publicó Laura Ubfal en Twitter

“Ayer clausuraron bares en Palermo con menos gente que en la Bresh y con barbijo, ¿tiene coronita esta gente?”, escribió una usuaria en el posteo de Ubfal. “¿Los famosos VIP libres de Covid?”, escribió otra de las seguidoras de la periodista.

